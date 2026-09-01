Localizan sin Vida a Turista de Monterrey que Cayó al mar en Puerto Vallarta

Tras 24 Horas de Búsqueda

Por Jorge Martínez

Luego de casi 24 horas de búsqueda, fue localizado y recuperado el cuerpo sin vida de un turista originario de Monterrey, Nuevo León, quien presuntamente cayó al mar desde una embarcación al concluir un recorrido por la bahía de Puerto Vallarta.

La víctima fue identificada como Fernando, de 28 años de edad, quien habría desaparecido la tarde de este domingo cuando se disponía a descender de la embarcación denominada Naviero 1, en la zona de muelles de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en torno al caso, la embarcación ya se encontraba atracada; sin embargo, aparentemente no quedó completamente pegada a la estructura del muelle.

Al intentar bajar, Fernando habría pisado en falso, resbalado y caído en el espacio existente entre la embarcación y el muelle, para posteriormente desaparecer en el agua.

Al percatarse del accidente, cuatro personas que viajaban en la embarcación se lanzaron al mar para intentar auxiliarlo y localizarlo, aunque no lograron encontrarlo en ese momento.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y personal de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta desplegaron un operativo de búsqueda.

Las labores se prolongaron durante casi 24 horas e incluyeron recorridos en embarcaciones, inmersiones de buzos especializados y vigilancia en las inmediaciones de los muelles y distintos sectores de la bahía.

Finalmente, el cuerpo de Fernando fue localizado y recuperado por los equipos de búsqueda, con lo que concluyeron las labores de rastreo.

Como parte de las investigaciones, las autoridades también analizan las condiciones en las que ocurrió el accidente, entre ellas la posición de la embarcación respecto al muelle y el uso de chalecos salvavidas durante el recorrido.

De acuerdo con un testimonio, los pasajeros utilizaron chalecos durante una primera actividad en la bahía, pero posteriormente dejaron de portarlos y Fernando aparentemente no llevaba puesto el equipo de seguridad al momento de caer al agua.

El cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para realizar los procedimientos legales y determinar oficialmente las causas y circunstancias del fallecimiento.