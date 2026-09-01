Gioconda Belli, Escritora Nicaragüense, Obtiene Premio FIL de Literatura 2026

Por “su Renovación del Lenguaje Literario”

Se “ha Convertido en una de las Voces más Poderosas Entre los Autores Latinoamericanos Contemporáneos”, Declaró Carmen Alemany Bay, Representante del Jurado

Por Staff

La mañana de este lunes fue anunciado, en rueda de prensa, que la escritora Gioconda Belli ha obtenido el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 por “su renovación del lenguaje literario, que la ha convertido en una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”, declaró Carmen Alemany Bay, representante del jurado al leer el acta que da fe del premio.

“La palabra no es un adorno ni un objeto de contemplación pasiva, y en la gran literatura encontramos uno de los últimos mapas legibles para orientarnos en la complejidad del presente”, dijo de entrada la Rectora General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, quien encabezó la conferencia de prensa.

“En el contexto de esa verdadera urgencia de la literatura –añadió Planter Pérez–, hablar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es invocar al que quizá sea el proyecto cultural de mayor aliento en el mundo de habla hispana. Y convocar al Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances es reafirmar la vocación misma de la Universidad de Guadalajara, la defensa del pensamiento crítico, el conocimiento, la cultura y la creación artística como bienes públicos irrenunciables”.

“A lo largo de más de tres décadas, el Premio FIL, dotado con 150 mil dólares, ha construido un mapa indiscutible de la literatura contemporánea. Y para la Universidad de Guadalajara, sostener este galardón no es una tarea adjetiva, es el reflejo de nuestra razón de ser”, concluyó.

Gioconda Belli es la primera mujer centroamericana en obtener este galardón. De esta región, únicamente el escritor guatemalteco Augusto Monterroso lo había ganado en 1996, que en ese entonces llevaba el membrete del Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo.

Belli es poeta, narradora y una mujer convencida de su resistencia política, a la que llegó, según contó, no por un ejercicio profesional, sino como un acto de resistencia dadas las condiciones que imperaban en su país y por lo cual se exilió en México, donde fue cobijada, entre otros, por Efraín Huerta, Carlos Monsiváis y Juan Bañuelos.

Belli ha sido distinguida con el premio Casa de las Américas (1978), el Hermann Kesten del PEN Alemán (2018) y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2023). Es Caballero de las Artes y las Letras de Francia y miembro correspondiente de la Real Academia Española.

“Su obra, con una expresión directa y cotidiana, ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino. Su poesía aúna la dimensión sensorial y la conciencia política, haciendo converger lo íntimo y lo colectivo, el erotismo y la historia. Belli ha extendido estas mismas preocupaciones a la novela, las memorias y el ensayo, en una obra atravesada por las grandes convulsiones políticas de Nicaragua y ha influido en varias generaciones de escritores y lectores”, concluyó Alemany Bay.

El Premio FIL de Literatura, que entrega anualmente la FIL, lo han ganado también Claudio Magris, Ida Vitale, Fernando del Paso, António Lobo Antunes, Diamela Eltit, Rafael Cadenas, Margo Glantz, Norman Manea, Lidia Jorge y Amin Malouf, entre otras y otros.

A la rueda de prensa también asistieron el vicerrector ejecutivo de la UdeG, doctor Héctor Raúl Solís Gadea; el presidente de la FIL de Guadalajara, maestro José Trinidad Padilla López; la directora de la feria, Marisol Schulz Manaut; la directora de la asociación civil que preside el premio, doctora Dulce María Zúñiga; Carmen Alemany Bay, representante del jurado del premio; además de Luis Alberto Navarro, de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

El galardón se entregará el próximo 28 de noviembre, durante el acto inaugural de la FIL de Guadalajara 2026.

DESTACADO

Gioconda Belli es la primera mujer centroamericana en obtener este galardón