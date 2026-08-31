Tere Jiménez Fortalece la Infraestructura de Tepezalá con Nuevas Calles con Concreto Hidráulico

“Aquí las Familias se Merecen lo Mejor, Porque la Gente Lucha, se Esfuerza, Trabaja”

Se realizó la pavimentación con concreto hidráulico, además de banquetas y guarniciones, entre otros trabajos. Vamos a seguir con más obras, calles y rehabilitación de carreteras: TJ. La presidenta municipal de Tepezalá, Leticia Olivares, destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó dos nuevas calles que se pavimentaron con concreto hidráulico en la cabecera municipal de Tepezalá, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias.

“Hacemos equipo con Lety por Tepezalá, ella sabe que no está sola. Vamos a seguir con más obras, calles y rehabilitación de carreteras. Aquí las familias se merecen lo mejor, porque la gente lucha, se esfuerza, trabaja y tenemos que estar todos coordinados. Vamos a seguir aquí en Tepezalá”, les dijo la gobernadora a las y los habitantes de este municipio.

El secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte, detalló que la intervención en las calles Adolfo Ruiz Cortines y Francisco Ruiz Massieu consta de la pavimentación de una superficie de más de tres mil 100 metros cuadrados con concreto hidráulico, la construcción de banquetas y guarniciones, además de la instalación de redes de agua potable y alcantarillado, tomas y descargas domiciliarias, así como la colocación de señalética horizontal y vertical.

“Las calles son de concreto hidráulico y tendrán una larga duración; con estas obras se logran circuitos que conectan con otras calles. La gobernadora está decidida en apoyar a los municipios”, subrayó Peralta Plancarte.

En su mensaje, la presidenta municipal de Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez, destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio para impulsar obras que mejoren la calidad de vida de la población.

“Bienvenida, gobernadora, a su casa, Tepezalá. Gracias por siempre traer progreso y apoyos a nuestro municipio. Hoy entregamos dos calles, con la mejor calidad que tendrán una duración de hasta cincuenta años, lo que refleja el compromiso que tiene con la gente de Tepezalá”, destacó Olivares Jiménez.

Finalmente, en representación de las familias del municipio, Karina Vanessa Rodríguez Gutiérrez dio un mensaje de agradecimiento.

“Gracias, gobernadora Tere Jiménez, por la pavimentación de esta calle; gracias por su compromiso y disposición de servir y, sobre todo, por seguir trabajando para hacer de Tepezalá un municipio con mayor desarrollo y plusvalía. Ahora podemos decir que tenemos de las calles más bonitas. Sabemos también que nuestra presidenta, Leticia Olivares, no está sola. Gracias por la suma de esfuerzos para que nuestro municipio siga avanzando”, señaló.

En el evento también estuvo presente el diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado.