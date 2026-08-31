Señalan Riesgo por Falta de Tapa de Registro en Calle de Infonavit Río Nilo

Por Rafael Hernández Guízar

Continúa el robo de tapas de alcantarilla y bocas de tormenta en la Colonia Infonavit Río Nilo, de Tonalá.

Hace tiempo a través de este medio le dimos a conocer que por varias calles de esta comunidad tonalteca se presenta el robo de tapas de alcantarilla y bocas de tormenta, incluso a plena luz de día, es el caso de lo que sucedió nuevamente en los cruces de la avenida Santa Rosalía al cruce con la calle Nuez.

“No va a haber cambios hasta que la policía se ponga a hacer algo, hasta que actúen vamos a dejar de tener estos problemas, nomás vea el tamaño del agujero”, dijo Alberto Suárez, uno de los entrevistados.

Y es que en los cruces de dichas vialidades se robaron una tapa de registro y esto genera un peligro enorme para los habitantes del sitio, quienes temen lo peor por un posible accidente ante el agujero aproximadamente 60 centímetros de diámetro.

“Si se cae un carro se va a echar a perder porque se va a golpear y se va a descomponer, luego si cae una persona pues olvídese, lo peor, ah pues ya le va a ir bien si nada más se fractura algo”, agregó el entrevistado.

Ante la falta de atención por parte de las autoridades, puesto que ya se ha levantado el reporte correspondiente, los vecinos colocaron una caja con cinta amarilla para tratar de llamar la atención de las personas que transiten por este lugar, con la intención de evitar que alguien caiga ya sea a pie o mientras circulan su vehículo en esta alcantarilla destapada.

Los vecinos de la zona indicaron que es reiterado el robo de tapas de alcantarilla y bocas de tormenta, así como de cableado de las luminarias e incluso en las casas habitación, por parte de rateros que hasta el momento han gozado de impunidad.