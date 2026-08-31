Rescatan a Hombre Tras Volcar su Camioneta

Cayó a un Canal de Cuatro Metros de Profundidad

Por Jorge Martínez

Un hombre de 42 años fue rescatado por policías y elementos de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, luego de que la camioneta que conducía terminara volcada al interior de un canal de aguas pluviales de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

El accidente ocurrió en la colonia Villa Fontana, en los límites con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras recibir el reporte sobre un vehículo que había caído al canal.

Debido a las condiciones de visibilidad, inicialmente se desconocía si había personas dentro de la unidad. Sin embargo, al llegar al sitio, los oficiales localizaron una camioneta Jeep blanca volcada y confirmaron que el conductor permanecía en el interior.

El hombre presentaba lesiones por golpes y, de acuerdo con la valoración inicial, se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Ante las condiciones del terreno y la profundidad del canal, los policías solicitaron el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para descender hasta el vehículo y lograr la extracción del conductor.

Una vez puesto a salvo, el hombre quedó a disposición de los servicios de emergencia para continuar con su valoración médica y determinar la gravedad de las lesiones.