Regreso a Clases: Compras de Último Momento

“En el Centro Está Mucho más Barato que en Otros Lados”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos realizaron ayer compras de último momento en la víspera del inicio del ciclo escolar de educación básica.

Papelerías del centro de la ciudad registraron un gran flujo de personas ante el inicio del ciclo escolar, que empieza el día de hoy para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los entrevistados, el centro de la ciudad sigue siendo el lugar más barato para realizar dichas compras. “Sí fácil, aquí en el centro está mucho más barato que en otros lados. Aquí yo compré la lista de útiles con 600 pesos, contra casi el doble que me salía en otro lado”, dijo Fabiola García, una de las madres de familia entrevistadas por este reportero.

La comparación entre los precios que ofrecen las papelerías en el centro de esta ciudad capital, con los precios que se pueden encontrar en supermercados, grandes almacenes y papelerías ubicadas en otras zonas de la ciudad son mucho más bajos, llegando incluso a representar entre un 40 y un 60 por ciento con respecto a las listas de útiles que se hicieron llegar a los padres de familia.

Sin embargo, hay artículos que son diametralmente más baratos en este tipo de negocios ubicados en el corazón de la ciudad, por ejemplo, un cuaderno de tamaño profesional se encuentra desde los 10 pesos, mientras que en negocios fuera de esta zona, llega a costar hasta 80 pesos, claro de otras marcas.

“Eso sobre todo es algo que está muy disparado, los cuadernos. Aquí los compra uno de mayoreo y salen bien baratos, que, si se va usted a otro lugar, con lo que compra uno aquí compra cinco o más”, agregó la entrevistada.

De acuerdo con los padres de familia consultados por este reportero, algo que les ha ayudado bastante en su economía es que el gobierno estatal les proporciona mochilas con útiles escolares, razón por la cual los gastos son mucho menores.