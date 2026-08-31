Localizan con Vida a Facundo Vidal en Nayarit El Adolescente de 17 Años fue Hallado en Acaponeta, al Norte del Vecino Estado

Tenía Reporte de Desaparición en Zapopan

Por Staff

El adolescente Facundo Vidal Sánchez Sánchez, quien contaba con una denuncia por desaparición en Zapopan, fue localizado con vida en Nayarit.

El joven de 17 años de edad fue reportado como desaparecido el pasado 17 de julio, luego de salir de su domicilio ubicado en Zapopan, sin informar hacia dónde se dirigía, indicó la Fiscalía del Estado de Jalisco en un comunicado.

“Este domingo, el adolescente fue localizado con vida en el municipio de Acaponeta, al norte de Nayarit, por lo que de inmediato se estableció comunicación con sus familiares para informarles sobre su ubicación”.

Tras su localización con vida, el adolescente “será trasladado en las próximas horas a Jalisco, donde será reintegrado con su familia y recibirá el acompañamiento correspondiente”.

La Fiscalía de Jalisco también señaló que, como parte de estas labores, los indicios obtenidos durante la investigación y la comunicación constante con la familia, permitió obtener más información para ampliar la búsqueda hacia otras entidades y solicitar la colaboración de autoridades fuera de Jalisco, agregó la Fiscalía: “La coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la Fiscalía del Estado de Nayarit y la Fiscalía del Estado de Jalisco fue determinante para continuar con las acciones de localización en aquella entidad”.