Hallan dos Cuerpos Segmentados y Enterrados en El Refugio

Positivo del Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros

Por Jorge Martínez

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este domingo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, tras el hallazgo de dos cuerpo segmentados y enterrados en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Refugio y Ermita, justo frente a un templo católico de la colonia El Refugio.

El Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros localizó los dos cuerpos; primero encontraron un cuerpo segmentado entre escombros y después las extremidades que le faltaban, luego otro cuerpo, también segmentado, bajo cemento fresco.

El reporte movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acudieron al sitio para verificar la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los fallecidos ni las posibles causas de su muerte, por lo que será mediante las investigaciones de la Fiscalía del Estado y los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como se determinen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley y se espera que sean identificados por sus familiares.