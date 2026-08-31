Asesinan a Guardia en Intento de Asalto en la Plaza Tapatía

Lluvia de Balas a Plena luz del día

El Policía Auxiliar Enfrentó a Tres Hombres Armados, que Lograron Escapar de las Autoridades de Seguridad

Por Jorge Martínez

Una lluvia de balas desató el caos en las inmediaciones del Centro Joyero Metropolitano; un elemento de seguridad murió y los agresores consiguieron escapar.

La mañana de este domingo, la tranquilidad habitual en las inmediaciones del Centro Joyero Metropolitano, en plena zona de San Juan de Dios, se convirtió en una escena de terror luego de que hombres armados intentaran cometer un asalto y se enfrentaran a elementos de seguridad.

El estruendo de los disparos alertó a comerciantes, trabajadores y personas que se encontraban en los alrededores de la Plaza Tapatía. En cuestión de minutos, la zona quedó rodeada por policías y unidades de emergencia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al menos tres sujetos armados llegaron al exterior del establecimiento y amenazaron a uno de los guardias. Lo que parecía ser un robo terminó convertido en un enfrentamiento cuando otro elemento de seguridad intervino para impedir la agresión.

Los delincuentes respondieron con sus armas y comenzó un intercambio de disparos.

En medio de la balacera, uno de los elementos de seguridad recibió un impacto de arma de fuego y cayó gravemente herido.

Sus compañeros solicitaron desesperadamente la presencia de paramédicos, quienes llegaron minutos después e intentaron salvarle la vida. Sin embargo, pese a las maniobras de emergencia, el guardia murió en el lugar.

La víctima pertenecía a la Policía Auxiliar, corporación que presta servicios de vigilancia y protección a establecimientos particulares.

Mientras el cuerpo del elemento permanecía en el sitio, los presuntos delincuentes consiguieron escapar y desataron una intensa movilización policial en distintos puntos de la zona.

Elementos municipales y estatales desplegaron un operativo para intentar ubicar a los responsables, mientras agentes de la Fiscalía del Estado comenzaron con las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los agresores.

La escena quedó bajo resguardo. Peritos localizaron alrededor de 15 indicios balísticos, además de armas cortas y largas que quedaron abandonadas tras el enfrentamiento.

También fue localizado y asegurado un vehículo que presuntamente habría sido utilizado por los agresores para escapar. El automotor será sometido a diversos peritajes en busca de evidencias que permitan establecer quiénes lo utilizaron y determinar su posible relación con el intento de robo.

La investigación continúa abierta y las autoridades mantienen un operativo para tratar de dar con el paradero de los responsables del ataque que terminó con la vida del guardia que intentó impedir el asalto.

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Peritos localizaron alrededor de 15 indicios balísticos, además de armas cortas y largas que quedaron abandonadas tras el enfrentamiento