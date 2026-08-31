Asesinan a Balazos a Vecino de Alamedas de Zalatitán

Lo Atacaron Cuando Viajaba en Bicicleta

Familiares del Fallecido Señalaron de Manera Preliminar que la Agresión Podría Estar Relacionada con Viejas Rencillas

Por Jorge Martínez

Un hombre de aproximadamente 34 años fue asesinado a balazos la noche de este sábado, mientras circulaba en bicicleta por el cruce de las calles Azafrán y Flor de Durazno, en la colonia Alamedas de Zalatitán, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como vecino de la zona, fue interceptada por un sujeto armado que le disparó en al menos cuatro ocasiones. Los impactos de bala se concentraron principalmente en la espalda y el abdomen, provocándole la muerte en el lugar.

Familiares del fallecido señalaron de manera preliminar que la agresión podría estar relacionada con viejas rencillas; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones.

Tras el ataque, vecinos intentaron auxiliar al hombre mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, los cuales, según refirieron, tardaron varios minutos en arribar al sitio.

A la llegada de los paramédicos, únicamente se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales. La escena del crimen fue acordonada por policías municipales para preservar los indicios y permitir el trabajo del personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Testigos señalaron que el presunto agresor escapó a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color gris, por lo que las autoridades implementaron las investigaciones correspondientes para tratar de ubicarlo.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, mientras la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el móvil del homicidio y dar con el responsable.