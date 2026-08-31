Amplía Tlaquepaque Capacidad de Atención Para Pasaporte

Hasta 145 Trámites por día, en la Pila Seca

Por Rafael Hernández Guízar

Tlaquepaque ampliaría su capacidad de atención para personas que planean tramitar el pasaporte, hasta en 145 trámites por día.

Al respecto el titular de la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Diego Martín García, destacó que las personas interesadas en tramitar su pasaporte deberán presentar sus documentos como el acta de nacimiento, la clave única de registro poblacional, su credencial de elector de gente y realizar una cita.

“La agenda de citas se realiza a través de teléfono, ya sea mediante llamada o por WhatsApp donde también se brinda información sobre los documentos necesarios para realizar el trámite”, indicó.

Dijo que en caso de que la persona sea menor de edad deberá de presentarse acompañado de su padre o tutor quien ejerza la patria potestad junto con su identificación oficial con fotografía y firma.

Agregó que el costo del pasaporte es de 920 pesos con la vigencia de un año, mil 795 por tres años, y tres mil 440 por seis años, en tanto que el costo por 10 años de este documento es de cuatro mil 280 pesos.

Martín García sostuvo también que los documentos son un paso, pero además del pago del pasaporte se tiene que considerar también un derecho municipal de 326 pesos que se cobra directamente en la ventanilla de la oficina de enlace mientras que el pago del pasaporte se realiza en una institución bancaria mediante una referencia generada al momento de la cita.

Respecto a los tiempos para recibir el documento oficial que constituye un pasaporte, explicó que son alrededor de siete días hábiles una vez que se ha entregado la documentación completa y la misma es enviada para su validación en las oficinas centrales de la SRE.

Al momento, la oficina municipal de enlace con la Secretaría funciona en la unidad administrativa de la Pila Seca, desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde.