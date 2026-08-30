Tribunal: Infundada, Queja del Ijalvi “El Estado de Derecho no se Negocia”, Destacan Colonos

Confirma Suspensión Provisional a Favor de Vecinos de Mirador de San Isidro

Por Staff

El Colectivo Vecinos Unidos Mirador San Isidro dio a conocer que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito declaró infundadas las quejas del Ijalvi y confirmó la suspensión provisional a favor de los colonos.

“La mañana de este vienes 28 de agosto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito ha resuelto los recursos de queja 340/2026 y 343/2026, mismos que fueran promovidos en contra de nuestra causa para efectos de dejar sin efectos la suspensión concedida y que hoy se declararon infundados. En consecuencia, se confirma el acuerdo y la suspensión ordenada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el amparo indirecto 1517/2026, prevalece en sus exactos términos: la obra sigue suspendida”, dio a conocer el colectivo mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, indicaron que seguirán el proceso: “Entendemos esta resolución con objetividad, pues se trata únicamente de una etapa dentro del proceso legal, el cual ahora continuará su curso habitual en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa”.

Insistieron en criticar al gobierno del estado, encabezado por el emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, por el desdén con el que se han conducido en el caso, pero reconocieron la apertura al diálogo del Congreso y el Ayuntamiento de Zapopan: “Frente a este escenario, es necesario señalar que la responsabilidad de encontrar una salida a este conflicto se encuentra fragmentada: Mientras que hemos encontrado en el Congreso del Estado y la Presidencia Municipal de Zapopan una clara disposición a negociar y construir acuerdos, señalando la viabilidad de reubicar el Proyecto Legado, la postura del gobierno del estado ha sido muy distinta. Ha sido notoria la ausencia del secretario General de Gobierno (Salvador Zamora Zamora) y nos hemos topado con un llamado displicente por parte del jefe de Gabinete (Alberto Esquer), quien se ha limitado a asegurar que las obras continuarán”.

“El Estado de Derecho no se negocia”

El colectivo insistió en que esperan que el conflicto se resuelva mediante el diálogo y no los tribunales, pero de ser necesario, mantendrán la lucha por la vía jurídica: “Nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos y estamos informados, pero queremos dar la oportunidad a que esta se resuelva por la vía del diálogo y no necesariamente hasta agotar la vía directa en los tribunales. En el ánimo de que exista un compromiso con el bienestar colectivo y el ordenamiento territorial sostenible por parte del Ejecutivo Estatal, la siguiente semana estaremos buscando audiencia, intervención directa y una respuesta definitiva tocando las puertas de Casa Jalisco.

Para finalizar, destacaron: “Que no quede duda: nuestros derechos están salvaguardados, no nos concedieron la restitución del predio, pero los efectos de la suspensión provisional siguen intactos. Sabemos ser pacientes. No obstante, demostrando nuestra voluntad política, dejamos claro que, en caso de encontrarse una solución que satisfaga a ambas partes, estamos plenamente dispuestos a realizar todas las acciones que pongan fin a las controversias jurídicas planteadas. El Tribunal Colegiado ya cumplió. El Juzgado de Distrito lo ha hecho también en cuanto al proceso que le corresponde. Solo falta usted, gobernador”.