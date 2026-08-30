Policías de GDL Abaten a Presunto Delincuente

Enfrentamiento en Talpita; hay dos Detenidos

Por Jorge Martínez

Un presunto delincuente murió y dos personas más, un hombre y una mujer, fueron detenidas tras un enfrentamiento a balazos con elementos de la Comisaría de Guadalajara, en la colonia Talpita.

De acuerdo con información preliminar, el operativo se originó la noche de este viernes luego de que una persona fuera atacada a balazos durante un presunto asalto ocurrido en el cruce de las calles Basilio Badillo y San Esteban.

Tras recibir el reporte, policías municipales desplegaron un operativo por aire y tierra para ubicar a los responsables. Durante la persecución, los uniformados fueron agredidos a tiros por varios sujetos, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes fue abatido mientras recibía atención médica. Además, un hombre y una mujer fueron capturados por las autoridades.

De manera preliminar, ambos detenidos son investigados por su posible participación en una banda presuntamente dedicada al robo de comercios en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante el operativo, los policías recuperaron mercancía con un valor aproximado de 200 mil pesos, la cual presuntamente había sido robada por los implicados.

La zona permaneció resguardada por un amplio dispositivo de seguridad mientras personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Las autoridades ministeriales continuarán con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la situación jurídica de las dos personas detenidas, así como su posible relación con otros robos registrados en la ciudad.

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Ambos detenidos son investigados por su posible participación en una banda presuntamente dedicada al robo de comercios en la ZMG

Durante el operativo, los policías recuperaron mercancía con un valor aproximado de 200 mil pesos, la cual presuntamente había sido robada por los implicados