México no Está Preparado Para el Crecimiento Demográfico de Personas Mayores

Especialistas de la UdeG Urgen Mejorar Políticas Públicas

También Resaltaron la Importancia de Eliminar los Prejuicios Sociales que Giran Alrededor de las Personas Mayores

Por Staff

Diversos especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) hicieron un llamado a instituciones públicas y privadas, al sector salud y la sociedad civil a salvaguardar la dignidad, derechos humanos, participación en la vida pública y privada de las personas mayores, que representan más de un millón 100 mil habitantes en nuestro estado.

En el marco del Día del Abuelo –que se celebra cada 28 de agosto en nuestro país–, la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, demógrafa y jefa del departamento Materno infantil del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco), enfatizó que, por primera vez en la historia de nuestro país, los adultos jóvenes –de 20 a 39 años de edad– superan la estadística demográfica, lo que significa que en 23 años, aproximadamente, las personas mayores superarán los índices demográficos.

“Tenemos 23 años para transformar a nuestra sociedad, porque a partir del año 2049 tendremos una sociedad de adultos en plenitud, lo que significa que para 2056, seremos una población mayoritariamente envejecida”, subrayó.

Según los datos mostrados por Vargas Becerra, en Jalisco 118 personas cumplen 60 años cada día, mostrando la velocidad del crecimiento demográfico de este sector poblacional.

“En este momento, México no cuenta con la capacidad económica para solventar las pensiones y jubilaciones a las que se enfrentará en el futuro; esto, sin hablar de los huecos institucionales que promuevan políticas públicas en favor de la longevidad y de que nuestras ciudades están construidas para jóvenes y automóviles. No habrá otra oportunidad para solucionar estas problemáticas”, alertó.

El doctor Mario Gerardo Cervantes, investigador del Centro Universitario de Tlaquepaque (CUTlaquepaque) y presidente de la Red internacional de investigadoras/es en estudios sobre juventud, habló de la importancia de cambiar la percepción social que las y los jóvenes tienen respecto a las personas mayores, misma que muchas veces va cargada de edadismo, replicando prejuicios discriminatorios que invisibilizan la capacidad de la vejez.

“Tenemos que reconocer a las personas mayores como autónomas; reconocer su capacidad física y de aprendizaje para evitar seguir replicando conductas de violencia física, psicológica y patrimonial. Las personas mayores son actores sociales: conservan, transmiten y transforman la cultura, los vínculos y la memoria colectiva”, mencionó.

El doctor Julio Alberto Díaz Ramos, jefe del servicio de Geriatría del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, mencionó que gracias a la difusión de estilos de vida saludable ha sido posible lograr que las personas tengan un mejor envejecimiento, con enfermedades controladas y una movilidad aceptable para la edad.

Llamó a las personas mayores a consumir alimentos saludables, a evitar la comida ultra procesada o empaquetada; a realizar ejercicios físicos y no olvidar ejercitar el cerebro, puesto que una de los trastornos que más afecta a las personas de la tercera edad es la demencia, que, según mencionó, tiene 40 por ciento de probabilidad de ser prevenida.

“Es nuestra obligación formar a una sociedad más preocupada en cómo envejecemos. Hablar de derechos humanos para las personas mayores es incluirlos todos, aquellos que implican la salud, la educación y la protección del medio ambiente; solamente así podremos conseguir el objetivo de una vejez digna y saludable”, dijo.

La doctora Elizabeth Hernández Lazcano, médico especialista en geriatría, señaló que, además de la demencia, las personas mayores sufren otros trastornos de salud mental, principalmente depresión, ansiedad e insomnio, que pueden ser combatidos con una vida social activa y el acompañamiento médico necesario.

“Necesitamos hacer un llamado al gobierno para que invierta en espacios para actividades accesibles para personas de la tercera edad; un club de lectura, áreas de recreación en cada localidad, centros sociales, etcétera, ya que el aislamiento puede ser una de las peores situaciones que pueden enfrentar las personas de esta edad”, mencionó.

Los especialistas pidieron a las familias cuidar y no sobreproteger o abusar de las personas mayores, abuelos y abuelas, respetando siempre su individualidad, su integridad y sus derechos humanos.