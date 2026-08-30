Localizan sin Vida a Mujer de 33 Años

En una Brecha Junto a la Autopista Guadalajara-Colima, en Ciudad Guzmán

Por Jorge Martínez

Una mujer de 33 años fue localizada sin vida la tarde de este sábado, en una brecha ubicada a un costado de la autopista Guadalajara-Colima, en el municipio de Zapotlán el Grande.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 86, cerca de un puente, en la zona poniente de Ciudad Guzmán, luego de que elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal atendieran un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de una persona inconsciente en el lugar.

Al arribar al sitio, los policías confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer. Debido al avanzado estado de evolución cadavérica, no fue posible determinar a simple vista si presentaba huellas de violencia.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y se notificó a agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, quienes iniciaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la víctima ya fue identificada como Dulce, de 33 años de edad, vecina de Ciudad Guzmán.

La Fiscalía del Estado mantiene abierta la investigación y será a través de los resultados periciales como se establecerá si la muerte estuvo relacionada con algún hecho delictivo o si se trató de otra circunstancia.