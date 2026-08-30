“Con Estos Precios y Estos Salarios Está muy Difícil Poder Comer”

Canasta Básica

Por Rafael Hernández Guízar

Madres de familia se quejaron amargamente por el alto costo de muchos de los productos de la canasta básica en Guadalajara

Varias frutas y verduras han subido dramáticamente de precio, además de los altos costos de la carne de res que es casi un lujo para muchas de las familias tapatías.

“Es que ya no ajusta joven, sáquele cuentas. Mi marido gana 10 mil pesos al mes, casi todo se nos va en comida y en camiones, ya con estos precios y estos salarios está muy difícil poder comer, ando que me rompo la cabeza todos los días para pensar que hacer de comer”, lamentó la señora Emilia Flores, una de las entrevistadas por este reportero.

Acudimos al mercado Felipe Ángeles, en Guadalajara, para platicar con varias amas de casa que acuden a esa central de abasto para realizar sus compras de manera semanal. Trascendió los altos costos de frutos como el aguacate, la sandía, ciruelas, kiwis, así como los duraznos y las peras.

Haciendo un balance, señalaron que frutas como la naranja, por ejemplo, hace dos años costaba 10 pesos el kilo, y ahora casi se ha triplicado.

Algunos otros productos básicos como el huevo han también subido sus costos, y por supuesto, la carne de res es cada vez más difícil de adquirir para muchos.

“Más de 200 pesos el kilo, usted cree que va uno a poder comer carne más de una vez a la semana, tiene uno que comprar carne de cerdo, porque el pollo está bien caro también, de verdad que está todo carísimo, por las nubes”, destacó Celia González, otra de las amas de casa entrevistadas por este reportero.

Hicimos un recorrido por varios de los puestos de este mercado y constatamos que, en efecto, los precios han subido alrededor de un 20 por ciento, según comentaron los comerciantes, quienes destacaron que ellos han tenido que trasladar los aumentos de los productos porque de otra manera no podrían obtener ganancias.