Avala Comisión Iniciativa Para Prohibir Cirugías Estéticas en Menores de Edad

Buscan Cerrar Vacío Normativo

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción parlamentaria del PAN promovió una iniciativa de ley que pretende prohibir y sancionar las cirugías estéticas en menores de edad.

En este sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales aprobó el dictamen derivado de la iniciativa presentada por la bancada panista mediante la cual se busca establecer una provisión expresa para la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines exclusivamente estéticos y sin carácter funcional o reconstructivo en los menores de 18 años.

Igualmente, contempla mantener permitidas aquellas intervenciones que sean de carácter reconstructivo por ser necesarias para preservar o mejorar la salud de los menores de edad, por ello aclararon que no se pretende limitar los tratamientos médicos indispensables, se trata evitar procedimientos estéticos que no responden a una necesidad funcional.

La propuesta plantea las reformas al artículo 157 del código penal y el artículo 44 de la ley de salud del estado de Jalisco con el propósito de cerrar un vacío normativo y establecer un marco jurídico que brinde mayor certeza para la protección de niñas, niños y adolescentes, dijo el coordinador de los legisladores panistas, Julio César Hurtado, que presentó la iniciativa en septiembre del 2025.

El diputado resaltó el Partido Acción Nacional que se reconocen los riesgos asociados a intervenciones estéticas en personas cuyo desarrollo corporal aún no ha concluido, así como la influencia que pueden ejercer los estándares y modelos de belleza difundidos a través de redes sociales y medios de comunicación, por lo que esperan que con la aprobación del dictamen en dicha comisión, la iniciativa continúe con el trámite legislativo para su eventual discusión y votación en el Pleno del Congreso.