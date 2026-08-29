Todo Listo Para la Feria de la Uva 2026: Vinos Premiados, Grandes Conciertos y Tradición en Aguascalientes

Tere Jiménez Presenta el Evento

Se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre a un costado del Pabellón del Vino en Expoplaza. Contempla un nutrido programa de actividades artísticas, culturales, gastronómicas y enoturísticas para toda la familia. Incluye dos conciertos de Río Roma y Benny Ibarra, los días 11 y 12 de septiembre, respectivamente.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó la Feria de la Uva 2026, que se realizará del 11 al 13 de septiembre a un costado del Pabellón del Vino en Expoplaza, donde las familias y visitantes podrán disfrutar de vinos hechos en Aguascalientes y reconocidos nacional e internacionalmente, conciertos de primer nivel, gastronomía y actividades que mantienen viva la tradición vitivinícola del estado.

Durante tres días, 50 casas vinícolas participarán en esta celebración, que reunirá música, cultura, sabores y experiencias en torno a la uva y el vino, con actividades para todas las edades.

Tere Jiménez destacó que la Feria de la Uva representa el rescate de una tradición que forma parte de la identidad y de la historia productiva de Aguascalientes, además de ser una oportunidad para fortalecer al sector vitivinícola, promover los productos del campo y atraer más visitantes al estado.

“Buscamos acercar nuestros viñedos a más personas, abrir nuevos horizontes para nuestros productores, atraer visitantes y mostrar la calidad de las uvas y los vinos del Gigante de México. Hagamos de la Feria de la Uva un motivo más para querer y cuidar a este Aguascalientes que nos llena de vida a través de su generosa tierra”, señaló Tere Jiménez.

La gobernadora informó que se espera la asistencia de alrededor de 30 mil personas y una derrama económica superior a los 24 millones de pesos.

Actualmente, Aguascalientes se encuentra entre los cinco principales productores de vid del país, con más de 14 mil 300 toneladas anuales; cuenta con más de mil 200 hectáreas dedicadas a este cultivo y alrededor de 300 productores. Además, tiene 25 vinícolas y más de 200 etiquetas que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, con una producción anual de 15 millones de litros de vino.

Por su parte, Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado, detalló que la Feria de la Uva ofrecerá una programación para todas las edades y anunció que entre los espectáculos principales destacan Río Roma, el viernes 11 de septiembre, y Benny Ibarra, el sábado 12 de septiembre.

Como una de las novedades de esta edición, se realizará el Primer Concurso de Vinos del Altiplano, que reunirá a 45 vinícolas de nueve estados del país: Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

El programa también contempla activaciones artísticas a cargo del Instituto Cultural de Aguascalientes, muestra gastronómica, exhibición de productos y subproductos de la uva, catas guiadas y masivas, degustaciones, área comercial, zona enoturística, museo de la vid y un espacio dedicado a productores de vino.

Además, las y los asistentes podrán participar en una macroclase de asados, concurso de glotones, la tradicional pisa de uva, pasarela de vestidos tradicionales y un taller para elaborar vino, entre otras experiencias.

González López destacó que durante esta edición también se rendirá un homenaje especial a don Nazario Ortiz Garza, quien organizó la primera Feria de la Uva en 1954 con el propósito de impulsar la industria vitivinícola del estado.

En la rueda de prensa que se realizó en la Isla San Marcos, también estuvieron Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado; Verónica González López, directora del Buró de Congresos y Visitantes del Estado; Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Ricardo Álvarez Jiménez, presidente del Consejo de Viticultores de Aguascalientes, y Alejandrina González Córdova, secretaria del Consejo Vitivinícola de Aguascalientes.