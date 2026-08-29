Los 5.8 mdd Recuperados por Caso García Luna y Familia Weinberg se Destinarán a Escuelas en La Montaña de Guerrero

Informa la Presidenta Claudia Sheinbaum:

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que la resolución de este caso es la primera vez que se regresa dinero al erario público.

La UIF presentó una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida y el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia y el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades vinculadas con la familia Weinberg.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los 5.8 millones de dólares (mdd) recuperados por el Estado mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el caso de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna y la familia Weinberg, se destinarán a escuelas en la Montaña de Guerrero, particularmente de Educación Media Superior y Superior.

“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en La Montaña de Guerrero –estamos trabajando ya para que podamos explicar–, media superior y superior en La Montaña de Guerrero; y si también requiere, la educación básica. Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país”, anunció en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que es la primera vez que se regresa dinero al erario público y puntualizó que el esquema de corrupción y lavado de dinero presentado por la UIF corresponde al periodo posterior a que García Luna fuera secretario de Seguridad Pública.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, puntualizó que el caso de Genaro García Luna es uno de los ejemplos de los alcances de la UIF, por ello, detalló que:

Entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y, posteriormente, una demanda civil en Florida en septiembre de 2021.

El caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la Fiscalía General de la República, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como mediante asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

En 2026, se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de los Weinberg en un Tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.

Puntualizó que el análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de los recursos, comenzando con la fundación entre 2015 y 2017 de un conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares por parte de García Luna. Mientras que la familia Weinberg tuvo un papel importante en la estructura corporativa y se le vincula con una red de empresas fachada beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios. En conjunto, el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.

Ante esto, la UIF presentó una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, para recuperar los activos desviados y el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas con Genaro García Luna. Como resultado de este proceso, el 25 de agosto de 2026, el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg.

Además, resaltó que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano.

En el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la UIF ha Inmovilizado 24 mil 622 Cuentas

Reyes Colmenares destacó que la UIF se dedica a detectar operaciones financieras inusuales, analiza información y genera inteligencia financiera que permite identificar personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero, en este sentido, informó que en lo que va de la administración de la Presidenta se han incorporado 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos, de estas cuentas 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.

Además, informó que la UIF participa activamente en la Estrategia Nacional de la Extorsión, y como resultado de ello mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por estar relacionadas con este delito.