Fortalecen la Seguridad con Mayor Vigilancia y Trabajo Coordinado

Con el objetivo de preservar las condiciones de paz y tranquilidad en Aguascalientes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha intensificado las acciones del “Operativo Pescador”, mediante una mayor presencia policial en zonas estratégicas, atención cercana a la ciudadanía y vigilancia permanente en cada uno de los municipios y comunidades.

En este sentido, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, afirmó que se ha reforzado y rediseñado la estrategia del operativo para prevenir conductas antisociales y riñas en espacios públicos, especialmente entre jóvenes, con el fin de mantener entornos seguros.

Como resultado de estas acciones, Martínez Romo informó que, en lo que va del año, del primero de enero a la fecha, se ha logrado la detención de seis mil 920 personas por diversas causas.

De igual forma, señaló que este despliegue policial, que se mantiene las 24 horas del día, los siete días de la semana, ha generado resultados positivos en el combate a la delincuencia.

Finalmente, indicó que los recorridos preventivos se mantienen de manera permanente en los municipios y se intensifican durante los fines de semana, con el apoyo de la Unidad Especial Preventiva y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Policía Estatal.