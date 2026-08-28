Aguascalientes Genera Confianza Para Invertir, Crecer y Crear Empleos

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la Asamblea del Consejo Local del Grupo Financiero Banorte, donde destacó la estabilidad y solidez de la economía estatal, factores que fortalecen la confianza de los inversionistas para establecerse, ampliar sus operaciones y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para las familias de la entidad.

“En 2024 Aguascalientes creció el 6 por ciento, en 2025 creció el 2 por ciento y el año pasado el campo creció 13 por ciento y eso es gracias a ustedes, porque recuerden que nosotros solo somos facilitadores. Aguascalientes va bien y va a ir mejor, porque para eso estamos, para trabajar, para seguir luchando, para seguir aportando porque el mejor programa social que podemos tener es el empleo y les quiero agradecer mucho por todo el empleo que generan en Aguascalientes, por siempre tener la voluntad de seguir adelante y nosotros estaremos ahí para seguirlos impulsando”, sostuvo la gobernadora.

Tere Jiménez señaló que la estabilidad económica de Aguascalientes es resultado de la suma de esfuerzos y de la confianza que mantienen las empresas en el estado. Subrayó que su administración continuará impulsando las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones, respaldar a quienes ya tienen presencia en la entidad y favorecer la creación de empleos formales y mejor remunerados.

En el marco de la reunión, la gobernadora también se refirió a algunos proyectos estratégicos que impulsa su administración, como la conclusión del Distrito de Riego 001, así como a los avances que se tienen en rubros como salud, educación, seguridad, vivienda e infraestructura, entre otros.

Durante la sesión, que se realizó en las instalaciones de la empresa Microcart, en el Parque Industrial Chichimeco, en el municipio de Jesús María, Mauricio Duarte Rodríguez, director regional de Grupo Financiero Banorte, presentó el Informe de Resultados correspondiente al último trimestre del año, en el que se expusieron los principales avances y resultados de esa institución bancaria en Aguascalientes y la región.

Asimismo, agradeció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez al Grupo Financiero Banorte: “es un gusto que estés en nuestras asambleas, sabemos que eres una gobernante siempre cercana al empresariado y siempre sensible al desarrollo del estado”, concluyó.

En la sesión también estuvieron César Medina, presidente municipal de Jesús María; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Óscar Lomelín Ibarra, presidente del Consejo Local de Banorte en Aguascalientes; Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado; Alejandro Cervantes Llamas, director ejecutivo de Grupo Financiero Banorte; Alfonso Páez Martínez, director Territorial de Banorte; Édgar García Zamarripa, director general de Microcart; Jesús García Campos, invitado; Alfredo Martín Cervantes García, secretario de Finanzas del Estado, y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, además de empresarios y ejecutivos de Banorte.