Piden Aumentar Hasta el Doble las Penas Para Servidores Públicos Corruptos

Proponen Mayor Transparencia, Vigilancia y Capacidad Técnica Para Fortalecer la Gestión del Agua en Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Ante los problemas de calidad y disponibilidad del agua que enfrentan familias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero presentó un paquete de propuestas para fortalecer la gestión hídrica en Jalisco, con medidas de transparencia, vigilancia ciudadana, desarrollo científico y mayor responsabilidad de los servidores públicos; la propuesta fue dada a conocer durante una rueda de prensa, en compañía del ingeniero Josué Sánchez Tapetillo.

Entre las medidas planteadas se encuentra aumentar hasta el doble las penas para servidores públicos responsables de actos de corrupción relacionados con los recursos hídricos, cuando sus acciones deriven en afectaciones graves a la salud; también se propone transparentar el sistema de factibilidades hidráulicas mediante folios únicos, seguimiento electrónico, plazos definidos, criterios objetivos, un registro público y mecanismos de impugnación.

La iniciativa contempla además la creación de un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua que permita a la ciudadanía consultar información actualizada sobre la calidad y disponibilidad del recurso, así como establecer mecanismos de vigilancia en zonas con presión urbana, contaminación o riesgo de disponibilidad, de acuerdo con lo expuesto durante la rueda de prensa, el objetivo es que la población tenga acceso oportuno y sencillo a información sobre las condiciones del agua que recibe.

Otro de los puntos centrales es la creación del Instituto Jalisciense de Estudios sobre el Agua, como organismo público descentralizado dedicado a la investigación, innovación y capacitación especializada en materia hídrica; la propuesta busca generar conocimiento y criterios técnicos propios para atender las características y necesidades del territorio jalisciense.

El paquete también incluye dos acuerdos legislativos, uno para instalar y operar plantas potabilizadoras permanentes en Tlajomulco y atender zonas con problemas de calidad, salubridad o suficiencia de agua; y otro para que el Siapa fortalezca sus procesos de reclutamiento y selección mediante mecanismos de colaboración con universidades, con el propósito de incorporar perfiles técnicos y especializados.

La diputada Mariana Casillas Guerrero señaló que las propuestas buscan complementar las inversiones que puedan realizarse en infraestructura hídrica, al considerar necesario fortalecer también la transparencia, la capacidad técnica y la rendición de cuentas en la operación del organismo encargado del servicio.

RECUADRO

Avalan en Comisión Reformas Para Fortalecer Perfiles y Designación del Director del Siapa

La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua en el Congreso del Estado, aprobó ayer reformas para fortalecer los perfiles del Siapa y la designación de la dirección general del organismo.

Según trascendió, con esta reforma se busca fortalecer la transparencia, profesionalización y participación ciudadana en la operación del Siapa mediante cambios a su estructura y procesos de designación.

Entre las principales modificaciones se propuso incorporar a representantes vecinales y usuarios a la junta de gobierno, así mismo se aprobó la creación de un comité técnico de verificación de perfiles y un nuevo procedimiento para la designación de la persona titular de la dirección general, en donde se dará prioridad a la experiencia y conocimientos en materia del agua.

Asimismo, se establecieron criterios para la remoción de la dirección general relacionados con el incumplimiento de metas, faltas administrativas graves o causas objetivas vinculadas con el desempeño; con esto la propuesta pretende fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una gestión técnica, eficiente y abierta del organismo encargado de los servicios. Rafael Hernández Guízar/Página 24