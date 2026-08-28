PAN no Quiere que Jalisco sea Gobernado por Morena

Ven “Riesgos” en Seguridad

Por Rafael Hernández Guízar

El presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, llamó a la ciudadanía a no votar por Morena, porque solamente de esta manera la entidad dejaría de correr los “riesgos que se viven en Sinaloa”, en donde, aseguró, el crimen organizado mantiene un control sobre la ciudadanía.

“Creemos que tenemos la fuerza y la confianza de los ciudadanos y creemos que este llamado que estamos haciendo, justo en este momento, es para evitar que se gobierne este estado de Jalisco desde los brazos armados que es el crimen organizado, y en eso confiamos que tenemos una mejor alianza con la ciudadanía”, dijo el panista.

Indicó que la única opción con rumbo a las próximas elecciones del 2027 es la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), pues indicó que es el único partido de oposición en todo el país, ya que todos los demás son restos de lo que una vez fue el PRI.

“El PAN no se creó del cascajo de otros partidos políticos, el PAN se creó con ustedes, con los ciudadanos, se creó desde el 39 con la capacidad ciudadana de tener una reacción ante lo que estaba aconteciendo después de la Revolución Mexicana”.

Pero fue más allá y resaltó que Morena ha refrendado el mote de narco partido ante las irregularidades que sean denunciado y que son perseguidas incluso en contra de varios miembros de ese instituto político.

El panista llamó a una alianza en contra de Morena, y aunque no dijo si esta alianza sería con algún otro partido con rumbo a los próximos comicios, reiteró que solamente a través de su partido podrían evitar que Jalisco se convierta en Sinaloa.