MC Incrementa Valor de Fincas de más de 41 Años

Impacto en el Pago de Impuesto Predial en GDL

En Dictamen, las Tablas de Valores Incrementan Hasta 21.18% el Valor Unitario de Estos Inmuebles

Por Staff

El coordinador de las y los regidores de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, acusó al gobierno de Movimiento Ciudadano de mantener una política recaudatoria que golpea el bolsillo de las familias mientras el dinero público no se refleja en mejores servicios, infraestructura hidráulica, calles o atención a las necesidades de los barrios y colonias.

En la sesión del Ayuntamiento de Guadalajara de este jueves, en la que se aprobó el Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2027, el regidor morenista advirtió que el dictamen presentado por el gobierno municipal plantea que las tablas de valores, contempla un incremento de 21.18 por ciento en el valor unitario de las construcciones clasificadas como Antiguo 2, correspondientes a fincas con más de 41 años, mientras que para inmuebles destinados a industria el incremento alcanza 21.38 por ciento.

El morenista explicó que actualizar al alza el valor de los inmuebles impacta en la base utilizada para calcular el impuesto predial y advirtió que la medida afecta especialmente a zonas consolidadas y barrios tradicionales de Guadalajara.

“Pregúntense cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha: ¿cuántos años tiene su casa? Si tiene más de 41 años, van a pagar más predial”, expresó.

Señaló que esta condición alcanza particularmente a zonas como Oblatos, Santa Cecilia, Analco, Huentitán, Miravalle y distintos puntos del Sector Libertad, donde existen miles de viviendas con décadas de antigüedad.

Para Chema, resulta contradictorio pedir mayores contribuciones a las familias cuando el gasto municipal no se traduce en la misma proporción en mejores servicios.

“La gente de Guadalajara está siendo muy afectada. Están pagando rentas caras, están pagando un transporte caro, están pagando un agua puerca cara, están pagando un abuso en el pago del predial.”

Ley de Ingresos: aumentos que superan la inflación

El morenista también rechazó el argumento de que la propuesta de Ley de Ingresos para 2027 contempla únicamente actualizaciones inflacionarias de hasta 4 por ciento.

Expuso que la previsión total de ingresos municipales aumenta alrededor de 5.25 por ciento, cerca de 700 millones de pesos adicionales, y señaló que existen conceptos específicos con incrementos todavía mayores.

Como ejemplos, mencionó aumentos de hasta 6.25 por ciento en determinados derechos relacionados con comercio semifijo, fijo y móvil; de hasta 16.67 por ciento en casetas telefónicas ubicadas en zonas periféricas; y de alrededor de 14.3 por ciento en servicios relacionados con el rastro.

También presentó como ejemplo una vivienda de la colonia Panorámica de Huentitán que, de acuerdo con el ejercicio expuesto durante la sesión, pasaría de pagar aproximadamente mil 120 pesos anuales de predial a mil 378.55 pesos.

“Estamos volviendo a encajar la mano a la gente que menos tiene”, sostuvo.

Chema Martínez señaló que Morena no acompañará políticas recaudatorias que impliquen una mayor carga para las familias sin que exista una mejora proporcional en los servicios que reciben.

Cuestionó que mientras el Ayuntamiento busca obtener mayores ingresos se mantengan gastos que su fracción ha señalado como innecesarios o excesivos en eventos, alimentos, espectáculos y otras actividades gubernamentales.

“No están recaudando para servicios. ¿Dónde está el gasto? No está en mejores calles, no está en más árboles, no está en evitar inundaciones, no está en contribuir a la infraestructura hídrica para que llegue el agua limpia, no está en mejorar el transporte público, no está en darle dignidad a la gente.”

El coordinador de Morena sostuvo que la discusión de fondo no es únicamente cuánto pretende recaudar Guadalajara, sino qué recibe la ciudadanía a cambio de los impuestos y derechos que paga.

“Morena no puede acompañar, bajo ninguna circunstancia, cualquier política recaudatoria y abusiva que ha sido la costumbre de Movimiento Ciudadano”.

Morena vota en contra del convenio de Guadalajara con el Siapa

Durante la sesión del Ayuntamiento de Guadalajara de este jueves, el grupo parlamentario de Morena votó en contra de la propuesta presentada por el gobierno municipal para autodescuento del adeudo y convenio con el Siapa, al considerar que no existe claridad suficiente sobre el monto real de la deuda, las diferencias entre las cifras oficialmente reportadas y los recursos con los que se pretende realizar el pago.

Chema Martínez dejó claro que no se opone a que Guadalajara pague lo que legítimamente debe; por el contrario, exigió que antes de comprometer recursos públicos se transparente cuánto se debe realmente, cómo se determinó esa cantidad y por qué una deuda que el propio Siapa había reportado en aproximadamente mil 99 millones de pesos ahora aparece con un monto de referencia cercano a 210 millones de pesos. así como de las tablas de valores y la propuesta de Ley de Ingresos para 2027.

¿Dónde quedaron casi 900 mdp de deuda con el Siapa?

Al discutir el convenio con el organismo operador del agua, Chema cuestionó la diferencia entre las cifras que el propio SIAPA había informado oficialmente y el monto de referencia que ahora se plantea reconocer.

Recordó que, en junio de este año, el director del Siapa informó mediante comunicación oficial que el adeudo de Guadalajara ascendía a aproximadamente mil 99 millones de pesos; sin embargo, el convenio presentado por la administración municipal plantea un monto de referencia cercano a 210 millones de pesos, susceptible incluso de disminuir mediante conciliaciones y el reconocimiento de infraestructura hidráulica ejecutada por el Municipio.

“¿Qué pasó? Desaparecieron cerca de 900 millones de pesos. Después de que los cachan viene una serie de explicaciones ante la opinión pública y nos argumentan que no se trata de un adeudo tan grande, sino que el adeudo es más chiquito”, señaló.

Martínez sostuvo que el gobierno municipal tiene que explicar con absoluta transparencia cómo se pasó de una cifra a otra y cuáles son las cuentas, pagos, compensaciones y obras que sustentan el nuevo cálculo.

Además, cuestionó de dónde saldrán los recursos para cubrir el convenio, al señalar que este gasto no estaba originalmente previsto en el presupuesto municipal.

“Hay una irresponsabilidad absoluta por parte del gobierno de Guadalajara. La presidenta municipal, cuando toma protesta, dice que va a haber una inversión hídrica histórica con sus cuates de la Zona Metropolitana. Ni un centavo, ni uno”, afirmó.

DESTACADOS

MC cobra más, perdona su propia deuda y no mejora los servicios: Chema Martínez

Las y los Regidores de Morena en Guadalajara votaron en contra del convenio de Guadalajara con el Siapa, señalan inconsistencias entre la deuda oficialmente reportada y el monto que ahora pretende reconocerse

Chema Martínez advirtió que las nuevas tablas de valores incrementan hasta 21.18% el valor unitario de fincas de más de 41 años y cuestionó que la Ley de Ingresos 2027 contemple aumentos superiores a la inflación en distintos conceptos