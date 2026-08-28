Crecimiento Vertical de la Ciudad no Necesariamente Representa Progreso

Advierten Especialistas Segregación y Desigualdad Urbana

Calculan que 60% de la Nueva Vivienda en Guadalajara Está Deshabitada; Expulsan de Barrios Tradicionales a Quienes Históricamente los han Habitado

Por Staff

La multiplicación de torres de departamentos, el aumento de las rentas y la transformación de barrios tradicionales están modificando el rostro de Guadalajara, expulsando a quienes históricamente han habitado esas zonas, lo que genera segregación y desigualdad urbana, aseguran especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En rueda de prensa, el doctor Diego Nápoles Franco, profesor investigador del departamento de Estudios sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), declaró que uno de los principales efectos de estos procesos es el desplazamiento de habitantes originales, particularmente de grupos vulnerables, debido al incremento de los precios de vivienda y las rentas.

“La gentrificación puede mejorar y transformar físicamente ciertas zonas, pero también genera exclusión, desplazamiento y mayor desigualdad urbana. Pareciera que la ciudad se está construyendo para unos pocos, y no para toda la población. No estamos apostando a una redensificación de la ciudad, sino a una estratificación, algo muy elitista, clasista”, subrayó.

Destacó que hasta 60 por ciento de la nueva vivienda construida en el Centro de Guadalajara podría encontrarse desocupada, cálculo derivado de sus trabajos de campo; y compartió que es difícil obtener cifras precisas debido a las restricciones para acceder a los nuevos condominios.

Nápoles Franco coincidió en que Guadalajara necesita frenar la expansión hacia la periferia y promover una redensificación coordinada, pero tomando en cuenta la capacidad de las redes de agua, drenaje, transporte público y servicios.

El académico presentó tres libros elaborados por la Red internacional ciudades incluyentes, integrada por más de 73 investigadores e instituciones de distintos países de Hispanoamérica. El primer libro se titula Procesos de gentrificación y verticalización de la ciudad: patrimonio, espacio público e identidad colectiva.

La doctora Livier Escamilla Galindo, coordinadora de la maestría en Diseño de información y comunicación digital del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), explicó que la demolición de casas tradicionales para construir torres y establecimientos orientados a visitantes modifica no sólo el paisaje urbano, también la composición social de los barrios.

“Tiran casas tradicionales para levantar torres enormes de departamentos; llegan comercios que son costosos y que van dirigidos principalmente a visitantes. Esto lleva a que las rentas suban, se dupliquen, se tripliquen y a que los vecinos que vivían de toda la vida ahora se tengan que ir porque ya no pueden pagar”, lamentó.

Escamilla Galindo explicó que uno de los libros analiza casos como la colonia Americana, en Guadalajara y el Centro Histórico de Puebla, donde el atractivo patrimonial puede convertirse en un elemento utilizado para impulsar procesos comerciales que debilitan la identidad local.

El maestro en Arquitectura, Ciro Valdovinos Ayala, estudiante del doctorado en Geografía y ordenación territorial del CUCSH, presentó el libro Procesos de gentrificación y verticalización de la ciudad: infraestructura, equipamiento urbano y movilidad, que aborda el espacio urbano como un territorio en disputa entre el capital inmobiliario, las políticas públicas y las comunidades.

“El valor de este libro radica en que desmitifica la idea de que la modernización y la verticalización son sinónimos de progreso equitativo. Podríamos pensar que todas estas torres son sinónimo de progreso, pero hay muchas cosas detrás. El libro analiza, en siete capítulos, diversos casos en México y América Latina, entre ellos el Valle de Tesistán, Copala y Santa Ana Tepetitlán, y experiencias de la Ciudad de México, Morelia y Colombia”, precisó.

Sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en el número de viviendas o la altura de los edificios, sino en garantizar el derecho a la ciudad, el acceso equitativo a servicios y equipamiento, y la preservación ambiental.

La maestra en Urbanismo y medio ambiente Myrna Hernández Cervantes, estudiante del doctorado en Geografía y ordenación territorial del CUCSH, presentó el libro Procesos de gentrificación y verticalización de la ciudad: políticas de planeación, marco legal y vivienda, y señaló que los planes parciales y demás instrumentos de planeación no deben entenderse nada más como documentos técnicos, sino como decisiones que determinan el futuro de las ciudades.

“La vivienda se debe de ver como una manera de vivir; ver a quién estamos construyendo. Muchas veces. las ciudades las valoramos de acuerdo con su verticalidad, su superficie construida; pero, en realidad, una ciudad se puede valorar por la capacidad que tenga de poder concentrar a los habitantes, de poder mantenerlos”, indicó.

Dijo que el reto del Área Metropolitana de Guadalajara es redensificar sin expulsar mediante vivienda accesible y sustentable, pues el crecimiento vertical por sí solo no garantiza una ciudad compacta; consideró también que la solución no será inmediata, pues requiere modificar políticas urbanas, así como la relación entre autoridades, planeación y sector inmobiliario.

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Pareciera que la ciudad se está construyendo para unos pocos, y no para toda la población. No estamos apostando a una redensificación de la ciudad, sino a una estratificación, algo muy elitista, clasista”

El reto del AMG es redensificar sin expulsar mediante vivienda accesible y sustentable, pues el crecimiento vertical por sí solo no garantiza una ciudad compacta