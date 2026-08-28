Academia de Ingeniería de México en Jalisco Renueva su Dirigencia

Plantea Mayor Vinculación con Universidades y Gobierno

Héctor Enrique Salgado Rodríguez Asumió la Presidencia de la Representación en la Entidad

Por Staff

Con el compromiso de fortalecer la participación de sus integrantes y estrechar la colaboración con universidades, sectores productivos y autoridades estatales, Héctor Enrique Salgado Rodríguez asumió la presidencia de la representación Jalisco de la Academia de Ingeniería de México, en sustitución de René Solís Noyola.

Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva, Salgado Rodríguez señaló que uno de los principales objetivos de su gestión será lograr una mayor participación de los académicos, aprovechando la experiencia multidisciplinaria que reúne la institución para generar propuestas y aportar soluciones a los retos que enfrenta Jalisco.

El nuevo presidente planteó también fortalecer la relación con las universidades del estado para que integrantes de la academia puedan participar en cuerpos colegiados, revisar programas de estudio y contribuir a que la formación profesional responda a las necesidades actuales de la industria y a los cambios tecnológicos.

Como parte de esta estrategia, destacó el convenio que recientemente se estableció con la Universidad de Guadalajara y expresó su interés en ampliar este tipo de acuerdos al resto de las instituciones de educación superior.

Otro de los objetivos será impulsar congresos, una mayor presencia pública de la Academia y la participación de sus integrantes en proyectos relacionados con ciencia, tecnología, innovación e investigación.

La Academia de Ingeniería de México cuenta con más de cinco décadas de trayectoria, alrededor de mil integrantes y 18 especialidades, además de programas regionales, de acuerdo con lo expuesto durante el acto.

El agua, entre las prioridades

Salgado Rodríguez subrayó que uno de los temas en los que la Academia puede aportar su experiencia es el agua, particularmente en aspectos como el tratamiento de aguas residuales, el abasto y la calidad del recurso.

Señaló que existe la disposición para colaborar con las autoridades estatales en la búsqueda de soluciones y llamó a atender de manera integral el problema del agua, incluido el tratamiento de las aguas residuales que actualmente son descargadas sin el debido proceso a cuerpos de agua.

La recuperación y reutilización del agua, añadió, debe formar parte de una estrategia que permita aprovechar mejor este recurso.

En su intervención, el presidente saliente, René Solís Noyola, destacó que la Academia mantiene una participación en el análisis de temas relevantes para el país y el estado, además de colaborar con distintas organizaciones de profesionales de la ingeniería en propuestas relacionadas con infraestructura.

Explicó que a nivel nacional se trabaja en conjunto con organismos y colegios de ingenieros para analizar cómo debe desarrollarse la infraestructura que requiere México para continuar con su crecimiento.

En representación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, afirmó que la administración estatal mantendrá una relación cercana con la Academia de Ingeniería y con los distintos sectores vinculados al desarrollo del estado.

Señaló que los grandes retos de Jalisco requieren escuchar a quienes cuentan con experiencia, conocimiento y visión de futuro, particularmente en áreas estratégicas como infraestructura, agua, energía, tecnología y desarrollo urbano.

“Los grandes retos de Jalisco no se pueden resolver sin escuchar a quienes tienen experiencia y a quienes tienen conocimiento, pero sobre todo quienes también tienen visión de futuro”, sostuvo.

Zamora Zamora destacó además el papel que tiene la ingeniería en el desarrollo tecnológico y productivo de Jalisco, y puso como ejemplo la industria de los semiconductores, sector en el que, afirmó, el estado concentra alrededor de 70 por ciento del mercado nacional.

En el presídium estuvieron presentes el presidente entrante Héctor Enrique Salgado Rodríguez, el presidente Saliente, Rene Solinis Noyola, Ernesto Marroquin Álvarez,Secretario Gestión Integral Del Agua; Luis Enrique Barboza Niño, Director General De CEA y Rosa María Jiménez Amezcua, Secretaria de la Coordinación Jalisco de la AIM.