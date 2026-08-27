Proponen una Hora Menos en la Jornada Laboral de Personas Cuidadoras

Sin Afectar su Salario

Propuesta de MC Plantea Reformar la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado propuso ayer reducir en una hora la jornada laboral a las personas cuidadoras sin que esto afecte su salario.

La diputada Verónica Jiménez Vázquez indicó que se debe garantizar que madres, padres y tutores de personas con discapacidad puedan acompañarlos a consultas, rehabilitaciones y atenciones médicas sin perder ingresos, y mucho menos su empleo, por ello presentó la iniciativa “Acompañarse sin Renunciar”.

La legisladora expresó que dicha propuesta plantea reformar la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la intención de que quienes tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad pueden reducir hasta una hora su jornada laboral diaria, sin que esto se traduzca en la disminución de su salario, es decir, respetándose sus ingresos actuales como una contraprestación por la labor que desempeñan, así como para que quede prohibido que se tenga que recuperar dicho tiempo a la postre, siempre que exista comprobante médico para esto.

Indicó que la iniciativa surgió a partir de una necesidad planteada por madres cuidadoras y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE JALISCO), tras las dificultades que enfrentan las familias para conciliar sus responsabilidades laborales y el cuidado de sus dependientes.

Verónica Jiménez dijo también que presentará un acuerdo legislativo ante el Congreso de la Unión para impulsar una reforma a la ley Federal del Trabajo (LFT) que permita que este derecho pueda beneficiar también a trabajadores del sector privado y público en todo el territorio mexicano.