Plantean Fortalecer la Gobernanza Metropolitana

La Legisladora Mariana Casillas Presentó un Paquete de Iniciativas

Proponen Mayor Equidad Territorial, Participación Ciudadana y Fortalecimiento de Instituciones Públicas

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada del extinto partido Futuro, Mariana Casillas Guerrero, propuso el fortalecimiento de la gobernanza metropolitana con mayor equidad territorial y participación ciudadana.

Con el fin de reducir la desigualdad en la distribución de beneficios y cargas del desarrollo metropolitano, la legisladora presentó ayer un paquete de iniciativas que busca transformar la gobernanza del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mediante una mayor equidad territorial, participación ciudadana y fortalecimiento de las instituciones públicas.

Dicha propuesta plantea establecer mecanismos de compensación para los municipios que albergan infraestructura o actividades de impacto regional, así como reglas para priorizar inversiones en zonas con mayor rezago.

Casillas Guerrero dijo también que se busca la profesionalización y el fortalecimiento de la autonomía de los órganos técnicos mediante procesos de selección abiertos, transparentes y basados en el mérito, además de fortalecer también las agencias metropolitanas privilegiando la prestación directa de servicios y estableciendo reglas para su eventual externalización.

En materia de participación ciudadana, la diputada propuso incorporar al consejo ciudadano en los órganos de gobierno y crear contralorías sociales para vigilar la prestación de servicios y el uso de recursos públicos.

Además planteó fortalecer los contrapesos entre los municipios y el gobierno de Jalisco, además de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Concluyó que lo que se busca es mejorar la cooperación entre los municipios y la prestación de servicios metropolitanos con una gestión que considere las condiciones y necesidades de los distintos territorios.