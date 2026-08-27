Máximo Histórico en IED con 34 mil 968 mdd en 1er Semestre del 2026 y Crecimiento de 1.4% de la Economía Mexicana en 2do Trimestre de 2026

Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Buenas Noticias Económicas:

También la población ocupada alcanzó un máximo histórico con 60 millones de personas con empleo; el crecimiento de la economía es de 1.4%; el consumo en los hogares aumentó de forma anual en 2.3% y se comercializaron 885 mil 353 vehículos ligeros.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en materia económica se registran buenas noticias como el máximo histórico en Inversión Extranjera Directa (IED), ya que en el primer semestre del 2026 se captaron 34 mil 968 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento de 2.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, así como el crecimiento de la economía mexicana de 1.4 por ciento, el mayor avance desde el primer trimestre del 2022.

Además, resaltó que la población ocupada alcanzó un máximo histórico de 60 millones de personas, un aumento trimestral de 487 mil personas.

“Esta es una muy buena noticia, creció la Inversión Extranjera Directa en el primer semestre, por primera vez en la historia llegamos a 60 millones de mexicanos y mexicanas con empleo, un incremento importante. ¿Se acuerdan que decían que no iba a crecer el PIB?, y yo les dije, en el segundo trimestre nos va a ir mejor, bueno hay crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2026”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Asimismo, el promedio de consumo en los hogares se incrementó en los últimos 12 meses con un crecimiento anual de 2.3 por ciento y sostiene una tendencia al alza; también de enero a julio de 2026 se comercializaron 885 mil 353 unidades de vehículos ligeros, un aumento de 5 por ciento, un nuevo máximo histórico.