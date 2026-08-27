Matan de un Disparo en la Frente a una Joven

En Calles de la Colonia Villas de Guadalupe, de Guadalajara

Por Jorge Martínez

Una mujer de aproximadamente 25 años fue asesinada a balazos en calles de la colonia Villas de Guadalupe, al Oriente de Guadalajara, donde vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones.

La agresión se registró en el cruce de Betsaida y Manuel Almendáriz. Poco después de los disparos, habitantes de la zona salieron de sus viviendas y encontraron a la joven sobre la banqueta, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos que llegaron al sitio revisaron a la víctima y confirmaron que había fallecido. Los primeros reportes señalan que presentaba una lesión provocada por arma de fuego en la frente.

Habitantes del sector señalaron ante las autoridades que, después del ataque, los responsables huyeron en una camioneta. Sin embargo, no pudieron aportar mayores datos sobre el vehículo ni sobre las características físicas de quienes participaron en la agresión.

Policías municipales establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la escena para preservar los indicios, mientras agentes de la Fiscalía del Estado comenzaron con las investigaciones para tratar de establecer cómo ocurrió el crimen y localizar a los responsables.

Debido a que la víctima es una mujer, la investigación se lleva a cabo bajo perspectiva de género, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y establecer si existió alguna condición relacionada con su género.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios correspondientes que permitan confirmar su identidad y determinar las causas precisas de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de alguna persona relacionada con este homicidio.