Exconvictos Enfrentan “Encarcelamiento Social”

Legisladores Urgen Transformación Profunda al Sistema de Justicia

El Investigador de la UdeG Alfonso Partida Caballero Calificó la Reinserción Social Como una Asignatura Pendiente del Estado Mexicano

Por Rafael Hernández Guízar

Las personas recluidas encarceladas enfrentan formas de exclusión, que persisten fuera de los centros penitenciarios, destacó el legislador del Partido del Trabajo (PT) Leonardo Almaguer Castañeda, refirió que quienes han cumplido una condena aún enfrentan “un encarcelamiento social” debido a prejuicios por su forma de ser, creer o pensar.

El diputado organizó un foro este miércoles en el Congreso del Estado para discutir el actual sistema penitenciario de Jalisco, así como la reinserción social; reflexionaron sobre las condiciones que enfrentan las personas tras salir de la cárcel y las formas de exclusión que persisten fuera de los centros penitenciarios.

Indicó que es necesario escuchar a las personas que atraviesan por experiencias como estas para tratar de generar conciencia entre la sociedad, además de lograr la construcción de nuevas perspectivas en la reinserción social.

Por su parte Enrique Velázquez González, el diputado del partido Hagamos, subrayó que el sistema de justicia requiere una transformación profunda para garantizar una verdadera reinserción social.

Dijo también que se debe de trabajar en la posibilidad de perdonar a quien ya pagó por un delito y permitirle que recuperes plenamente sus derechos. Resaltó también que debe haber un cambio de fondo en los centros penitenciarios porque mientras sigan funcionando como “universidades del crimen”, será sumamente difícil fortalecer la educación como una vía para prevenir el delito además de alcanzar una convivencia pacífica.

En dicho foro participó también el investigador de la Universidad de Guadalajara Alfonso Partida Caballero, quien calificó la reinserción social como una asignatura pendiente del estado mexicano y afirmó que actualmente la cárcel ha dejado de ser un instrumento de transformación para convertirse en muchos casos, en un lugar de exclusión y reproducción de violencia.

Dijo también que el 69 por ciento de los delitos procesados en Jalisco se relacionan directamente con la prisión preventiva oficiosa, lo que, según Partida Caballero, pone en evidencia la necesidad de revisar el sistema de justicia penal, ya que se trata de un modelo penitenciario agotado.

Según trascendió, el 56 por ciento de las personas privadas de la libertad no han recibido sentencia alguna, algo que se traduce en que permanecen en prisión sin que exista una resolución definitiva sobre su responsabilidad en la comisión del delito que se les imputa, por ello consideraron que dicha situación constituye uno de los principales obstáculos para que exista verdaderamente reinserción social en la entidad.

Y quizá uno de los porcentajes más alarmantes es que el 29.1 por ciento de la población penitenciaria tiene justificada su detención, mientras que los otros permanecen en un limbo jurídico ya sea por un proceso deficiente en su contra, o por la falta de celeridad en el proceso para que se dicte una sentencia.