Detienen a Hombre Señalado por Homicidio Ocurrido en Tonalá

Presuntamente Apuñaló o un Sujeto Tras una Discusión

Por Jorge Martínez

Un hombre identificado como Efraín “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado, señalado como presunto responsable de un homicidio registrado en mayo pasado en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 29 de mayo en la colonia Basilio Badillo, donde la víctima habría tenido inicialmente una discusión con varias personas que se encontraban en la zona.

Durante el altercado, la situación habría subido de tono con Efraín “N”, quien presuntamente llevaba consigo un objeto punzocortante. Al percatarse del riesgo, el hombre intentó escapar y corrió hacia su domicilio para ponerse a salvo.

Sin embargo, las indagatorias señalan que el ahora detenido lo habría seguido hasta la entrada de la vivienda. Mientras la víctima pedía ayuda, presuntamente fue atacada por la espalda y recibió varias heridas con el objeto.

Después de la agresión, el señalado habría escapado del lugar. La víctima consiguió ingresar a su casa, pero las lesiones que sufrió provocaron que muriera en el interior del inmueble.

A partir de las investigaciones realizadas por agentes ministeriales, la Fiscalía del Estado obtuvo una orden de aprehensión en contra de Efraín “N” por el delito de homicidio calificado.

El mandato judicial fue cumplimentado el 24 de agosto por elementos de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, quienes localizaron al señalado en la colonia Mirador Álamo Industrial, en Guadalajara.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Décimo Octavo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.