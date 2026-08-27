Asesinan a Hombre Cuando Llegaba a su Casa

Ataque en la Colonia Buenos Aires, de Tlaquepaque

Por Jorge Martínez

La violencia volvió a hacerse presente en San Pedro Tlaquepaque luego de que un hombre de alrededor de 50 años fuera privado de la vida la tarde de este miércoles, justo cuando arribaba a su vivienda ubicada en la colonia Buenos Aires.

El crimen se registró sobre el cruce de las calles Isaac Arriaga y Juan José Carrillo, en la zona del Cerro del Cuatro. Vecinos y familiares reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego y, al salir para conocer lo sucedido, encontraron al conductor inmóvil dentro de una camioneta de pasajeros estacionada frente al domicilio.

Paramédicos y policías municipales acudieron al sitio tras el reporte al número de emergencias. A su llegada únicamente pudieron corroborar el fallecimiento del hombre, quien presentaba una lesión ocasionada por arma de fuego en el cráneo.

Con base en los primeros testimonios recabados por las autoridades, los agresores habrían sido dos sujetos vestidos con prendas oscuras. Después de realizar el ataque escaparon antes del arribo de las corporaciones de seguridad, por lo que se implementó un operativo de búsqueda que no arrojó resultados.

La escena fue resguardada por elementos de la Policía de Tlaquepaque para evitar la contaminación de evidencias, mientras personal de la Fiscalía del Estado comenzó con las investigaciones correspondientes. Entre las diligencias se encuentran la recolección de indicios, entrevistas con testigos y la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona para intentar identificar a los responsables.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de los indicios y trasladaron el cuerpo al anfiteatro metropolitano, donde se efectuará la necropsia de ley. La identidad de la víctima y el motivo de la agresión permanecen bajo investigación.