Señalan Deterioro en Calles de la Zona del Mercado Corona

“En el Ayuntamiento les Vale Madre”

Por Rafael Hernández Guízar

Caminar por el Centro de Guadalajara se volvió un peligro enorme para todas las personas, ya que una gran cantidad de obstáculos que sobresalen del suelo ponen en situación de riesgo quienes transitan, por ejemplo, en los alrededores del Mercado Corona, según constatamos tras un recorrido este martes por parte de Página 24 Jalisco.

A la redacción de este diario, llegó una denuncia ciudadana acompañada de imágenes que mostraban como de las losas de concreto y cantera que se han colocado en el paso peatonal en los alrededores de este centro de negocios sobresalen tornillos, pedazos de metal, y muchos agujeros que causan caídas constantemente de quienes caminan por la vía pública.

“Es un problema muy grave que no han atendido aquí en la Presidencia de Guadalajara, yo no sé si les da igual, si les vale madre, o si por ejemplo la presidenta (municipal, Verónica Delgadillo) no tiene mamá que venga a caminar y que se pueda caer, yo ya me caí señor, y me lastimé bastante un brazo y una rodilla, y quién paga, esa es la pregunta que nos hacemos, porque aquí en el ayuntamiento les vale madre”, dijo muy molesto el señor Germán Gutiérrez, uno de los entrevistados por este reportero.

Tras conocer de esta denuncia dimos un recorrido y, en efecto, constatamos que hay una gran cantidad de obstáculos que impiden el paso libre y seguro de las personas.

Por ello, los ciudadanos entrevistados hicieron un llamado urgente a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, a quién exigieron que repare la vía pública para evitar que haya obstáculos que puedan ocasionar caídas y accidentes graves entre la ciudadanía, sobre todo para personas de la tercera edad que muy comúnmente transitan por este sitio.