Presidenta Firma Decreto Para Creación de 12 mil 750 Consultorios del Servicio Universal de Salud

Entran en Operación en Enero de 2027

A partir del 14 de septiembre de 2026 se integrarán los Comités de Salud para el Bienestar que recibirán los recursos para la habilitación de los consultorios

Del 14 de septiembre al 31 de octubre, se abre la convocatoria para la contratación del personal de salud en la página: serviciouniversaldesalud.gob.mx

A partir de septiembre y de forma gradual se pondrán en operación 6 mil 567 Farmacias del Bienestar del programa Salud Casa por Casa en los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar; se han realizado 24.8 millones de consultas de Salud Casa por Casa

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto por el cual se crearán 12 mil 750 nuevos consultorios de atención primaria del Servicio Universal de Salud que entrarán en operación en enero de 2027 en los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar, lo que incrementará la capacidad para otorgar más de 40 millones de consultas al año. Su habilitación estará a cargo de Comités de Salud para el Bienestar que se integrarán a partir del 14 de septiembre de 2026, misma fecha en la que se inicia la convocatoria para el personal de salud de dichos consultorios.

“Estos consultorios se van a hacer con la comunidad, con un mecanismo similar al de la Clínica es Nuestra. Se forman Comités de Salud para el Bienestar en las comunidades y se otorga el recurso a la comunidad para que ellos nos ayuden a adecuar los sitios que ya fueron revisados durante dos meses en donde van a estar los consultorios, esa fecha es el 14 de septiembre, vamos a seguir informando, pero a partir del 14 de septiembre se forman los Comités de Salud.

“Segundo, para todos aquellos que quieran participar, profesionales de la salud como responsables del consultorio están invitadas e invitados médicos jubilados, médicas jubiladas que no necesitan dejar su jubilación, pueden recibir un apoyo adicional por participar. Esa fecha es a partir del 14 de septiembre. Se abre la convocatoria para incorporarlos como responsables de los consultorios. Y la otra fecha importante es que de septiembre a diciembre se van a adecuar todas las Farmacias para el Bienestar para el programa Salud Casa por Casa y en enero inician operación de los consultorios del Servicio Universal de Salud IMSS Bienestar. Es una muy buena noticia, un trabajo muy importante que se ha venido realizando y que va a ayudar muchísimo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo“.

Destacó que la creación de estos consultorios es un gran proyecto que permitirá que las mexicanas y mexicanos tengan acceso al primer nivel de atención, a 90 tipos de medicamentos gratuitos y a orientación médica.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la ampliación de la atención primaria es necesaria ya que permite mantener un mayor control de pacientes con enfermedades crónicas, disminuye el número de pacientes en los hospitales, es el punto más cercano a la población, es la puerta de entrada al sistema nacional de salud y ofrece acciones integrales en salud como la promoción, la prevención y la atención.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que la creación de los 12 mil 750 nuevos consultorios es la ampliación en la cobertura de la atención primaria más grande que se ha tenido en México en muchas décadas, para lograrlo detalló que se creará infraestructura nueva, consultorios nuevos en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS Bienestar, espacios urbanos y en Casas de Salud rurales para que haya un espacio de atención primaria cercano a la población.

Destacó que los consultorios contarán en los 24 estados federalizados con un médico, equipo homologado, tecnologías como computadora y acceso a internet, 90 tipos de medicamentos y además podrán referir a los pacientes que lo necesiten al segundo nivel de atención. Operarán en dos turnos de 08:00 a 20:00 horas entre semana, y el fin de semana un turno de 08:00 a 14:00 horas.

Anunció que el 14 de septiembre se conformarán los Comités de Salud para el Bienestar para iniciar las adecuaciones, mejoras y el proceso de equipamiento de los consultorios en un esquema similar al programa La Clínica es Nuestra; mientras que del 14 de septiembre al 31 de octubre se abrirá la convocatoria para la contratación del personal de salud que operará los consultorios, desde médicos, médicas (participan también quienes ya estén en jubilación), así como licenciados, técnicos y auxiliares en enfermería, a través de la página serviciouniversaldesalud.gob.mx, donde además se podrá consultar la ubicación de los consultorios.

SALUD CASA POR CASA: SE PONDRÁN EN MARCHA 6 MIL 567 FARMACIAS DEL BIENESTAR

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, señaló que con el programa Salud Casa por Casa, que inició en junio de 2025, con la participación de 20 mil profesionales de la salud, a la fecha se han dado cerca de 25 millones de consultas: 12 millones 270 mil de primera visita; más de 7 millones de segunda visita y más de 4 millones de tercera visita.

Además, se han realizado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, 44 mil 495 llamadas al Centro de Atención Telefónica del Bienestar, y se han referido a 818 mil 869 personas al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y a las instituciones de salud de Pemex.

Al respecto, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, agregó que con las Farmacias del Bienestar para el programa Salud Casa por Casa, en su etapa piloto en el Estado de México se habilitaron 491 farmacias que han entregado más de 350 mil medicamentos. Por ello, anunció que, a partir de septiembre, de forma gradual, se pondrán en operación 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar, además de que a partir de septiembre se podrán recetar 22 tipos de medicamentos.

Informó que los medicamentos recetados por el personal de Salud Casa por Casa se pueden recoger en 5 mil 567 farmacias ubicadas en las tiendas de Alimentación para el Bienestar y en mil máquinas de despacho automático en Centros de Salud de zonas metropolitanas y en los Centros de Salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

SE HAN INSCRITO 3.2 MILLONES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD A LA CREDENCIALIZACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD

García Dobarganes detalló que a la fecha más de 3.2 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad ya se inscribieron para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, que les permitirá tener atención en cualquiera de los tres sistemas de salud pública, el IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar.

Recordó que los módulos para obtener la credencial se pueden consultar en gob.mx/bienestar o a través del número 079. Para el registro se necesita identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.