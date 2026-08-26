Necesarios, Cuatro Salarios Mínimos Para Acceder a una Vivienda de Interés Social en el AMG

En GDL el Desplazamiento a la Periferia es de más de 300 mil Habitantes en los Últimos Años

Especialistas del CUAAD Invitan al Congreso “La Vivienda y el Futuro del Hábitat Metropolitano”

Por Staff

Jalisco tiene una población aproximada de ocho millones de habitantes; estadística comparable con países latinoamericanos como Uruguay. En el municipio de Guadalajara se calcula el desplazamiento a la periferia de más de 300 mil habitantes en los últimos años, todo esto mientras existe un rezago de 196 mil viviendas en toda la entidad. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio con más casas deshabitadas; una de cada cuatro casas no tiene habitantes.

Bajo este contexto, el doctor José Luis Águila Flores, jefe del departamento de Proyectos urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), enumeró los principales retos que enfrenta la vivienda en el AMG: “Los costos dentro de la ciudad, la gentrificación, la falta de servicios públicos como agua, luz, transporte público; y la estructura con la que son construidas las nuevas viviendas; todo esto genera el desplazamiento de las personas hacia otras zonas, principalmente la periferia”.

A esta problemática, Águila Flores añadió la construcción masiva de edificios poco costeables para la mayoría de la población, en el Centro de Guadalajara y sus alrededores y que contradicen los planes de repoblamiento instaurados por el gobierno municipal.

“Uno de los errores que tuvimos como ciudad fue crecer de manera horizontal. Guadalajara tiene cien habitantes por hectárea, cuando en otros países de Latinoamérica o Europa cada hectárea cuenta con por lo menos 400 habitantes. Sin embargo, el costo de la zona central es muy elevado, por lo que los gobiernos municipales y federales deben impulsar modelos de vivienda de renta”, agregó.

El doctor Ramón Reyes Rodríguez, director de la división de Diseño del CUAAD y presidente de la asociación Heritópolis LAC, agregó que la problemática de los costos es tan severa que el precio de la vivienda de interés social necesita más de un salario mínimo para poder costearse: “Las viviendas de interés social son de aproximadamente 900 mil pesos; y en el programa del Bienestar, impulsado por el gobierno federal, rondan alrededor de los 600 mil pesos. Es decir, se necesitan por lo menos cuatro salarios mínimos para poder adquirir dicha deuda”, añadió.

Invitan al congreso “La vivienda y el futuro del hábitat metropolitano”

Ambos especialistas invitaron a las y los interesados, estudiantes, investigadores, sector público y privado a participar en los talleres, ponencias y conferencias magistrales del congreso “La vivienda y el futuro del hábitat metropolitano”, durante la Semana Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (SIUMA XXII) y Heritópolis-LAC III, en las instalaciones del CUAAD Huentitán del 6 al 11 de septiembre.

El doctor Reyes Rodríguez informó que el congreso contará con la presencia y participación de más de 50 ponentes nacionales y extranjeros, provenientes de Brasil, Argentina, España, Colombia e Italia.

Con temáticas como planificación, economía, equidad territorial, espacio público, acción colectiva y memoria, el congreso busca ser un encuentro para difundir trabajos, investigaciones y reflexiones acerca de los retos para la construcción de vivienda que se viven alrededor del mundo.

El congreso es completamente gratuito y no solicita previo registro. Para conocer el programa completo, puede consultarse el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1OzT-Lq9p9m50ijGcenu94QX5cC8pQDIG/view

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Los principales retos que enfrenta la vivienda en el AMG: “Los costos dentro de la ciudad, la gentrificación, la falta de servicios públicos como agua, luz, transporte público; y la estructura con la que son construidas las nuevas viviendas; todo esto genera el desplazamiento de las personas hacia otras zonas, principalmente la periferia”, enumeró el doctor José Luis Águila Flores, jefe del departamento de Proyectos urbanísticos del CUAAD

Existe un rezago de 196 mil viviendas en toda la entidad

Tlajomulco de Zúñiga es el municipio con más casas deshabitadas; una de cada cuatro casas no tiene habitantes