Muere Conductor Tras Caer a un Barranco de 40 Metros

En la Carretera Libre a Colima

Por Jorge Martínez

Un hombre de entre 60 y 65 años de edad perdió la vida luego de que el vehículo que conducía volcó y se precipitó a un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad sobre la carretera libre Cuatro Caminos-Colima, en el municipio de Tuxpan, Jalisco.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 52, en las inmediaciones de la comunidad de Atenquique, donde automovilistas reportaron la salida del camino de un vehículo hacia una zona de difícil acceso.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio y localizaron la unidad al fondo del barranco. Durante las labores de rescate confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Nabor M., de entre 60 y 65 años de edad.

Elementos de las corporaciones de seguridad resguardaron el lugar del accidente, mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro metropolitano.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron la volcadura y posterior caída del vehículo.