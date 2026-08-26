Insisten en Separación de Residuos

Reforma Para Atender las Afectaciones Ambientales, Sanitarias y Sociales

Municipios Deberían Implementar Sistemas de Recolección Diferenciada y Desarrollar Plantas de Compostaje o Biodigestión de Acuerdo a sus Capacidades y de Manera Gradual, Según Iniciativa Legislativa

Por Rafael Hernández Guízar

Desde el congreso se plantea una reforma para atender las afectaciones ambientales, sanitarias y sociales provocadas por el modelo de manejo de residuos en Jalisco.

La diputada del extinto partido Futuro Mariana Casillas Guerrero, en compañía de la Asamblea de los Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala Santiago, así como de otros grupos ambientalistas, presentó una propuesta que plantea la separación obligatoria de residuos, recolección diferenciada, economía circular y zonas de amortiguamiento alrededor de sitios de disposición final.

La diputada afirmó que en el Área Metropolitana de Guadalajara se generan alrededor de cinco mil toneladas diarias de residuos y cerca del 95 por ciento termina enterrado en rellenos sanitarios, lo que, según Mariana Casillas, propicia el desperdicio de materiales aprovechables, incrementa la contaminación y mantiene a los municipios sujetos a una operación cada vez más costosa.

En la propuesta de la diputada establece en cambios como la separación obligatoria de residuos desde los hogares, comercios e industrias, clasificándose en orgánicos, reciclables y materiales de difícil aprovechamiento o reciclaje.

“Esta iniciativa busca cambiar la política estatal en el manejo de residuos, reducirlos desde su origen, recuperar materiales, proteger a las comunidades y reconocer el trabajo de quienes sostienen el reciclaje”, dijo la legisladora.

En este sentido los municipios deberán implementar sistemas de recolección diferenciada y desarrollar plantas de compostaje o biodigestión, todo esto de acuerdo a sus capacidades y de manera gradual.

Propuso también la creación de un Sistema Estatal de Información Pública y Actualizada, que deberá renovarse mensualmente para conocer la cantidad de basura que generan los municipios, cuánto se recupera y cuál es el destino final de sus residuos.

Igualmente se propuso que se deberá contar con espacios adecuados para almacenar residuos separados y contratar servicios autorizados para su recolección.

Al igual que el gobierno del estado deberá elaborar un plan de economía circular y bioeconomía circular con acciones para impulsar el aprovechamiento de materiales, la elaboración de composta, y generación de bioenergía, además de establecer responsabilidades para las empresas en el manejo y preparación de sus residuos.

Dicha iniciativa contempla también establecer una zona de amortiguamiento de mil metros alrededor de estaciones de transferencia, plantas de selección y sitios de disposición final, además, dentro de estas áreas no podrán autorizarse nuevas viviendas o urbanizaciones.

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En el AMG se generan alrededor de cinco mil toneladas diarias de residuos y cerca del 95% termina enterrado en rellenos sanitarios