Hallan sin Vida a un Hombre Dentro de una Casa en el Centro de Zapopan

Estaba Parcialmente Sumergido Dentro de una Pila con Agua

Por Jorge Martínez

La localización de un hombre sin vida provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en una vivienda ubicada en el Centro de Zapopan.

El hecho ocurrió en una finca localizada en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Libertad, luego de que una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona inconsciente al interior del inmueble.

Policías municipales acudieron como primeros respondientes y, al ingresar al domicilio, confirmaron la presencia del hombre, por lo que solicitaron la intervención de paramédicos de los Servicios Médicos Municipales.

Tras la valoración, el personal médico confirmó que la víctima, de 46 años de edad, ya no presentaba signos vitales. Debido a las condiciones en las que fue encontrado, en ese momento no fue posible establecer la causa del fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el cuerpo fue localizado parcialmente sumergido dentro de una pila con agua instalada en la vivienda, por lo que los rescatistas realizaron maniobras para extraerlo.

Las autoridades informaron que, durante la inspección inicial, el hombre no presentaba lesiones visibles ni indicios externos de violencia.

La zona fue acordonada por elementos de la Comisaría de Zapopan, quienes dieron aviso al agente del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo para practicar la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa exacta de la muerte.