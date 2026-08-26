Hallan a Hombre sin Vida en Canal de Las Pintas

En la Zona de Los Sauces, de Tlajomulco

Por Jorge Martínez

Autoridades de Tlajomulco de Zúñiga investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado la tarde de este martes al interior del canal de Las Pintas, en la zona de Los Sauces.

El reporte fue recibido por los servicios de emergencia luego de que vecinos observaran a una persona flotando en el cauce, a la altura del cruce de Prolongación 1 de Mayo y la calle Canal, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, así como a policías municipales.

Tras confirmar el hallazgo, los rescatistas realizaron las maniobras para extraer el cuerpo del agua. Una vez recuperado, la escena quedó bajo resguardo de las autoridades mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevó a cabo el procesamiento correspondiente y trasladó el cadáver para la práctica de la necropsia de ley.

De manera preliminar, se informó que la víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 45 años de edad. Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que se trate de una persona reportada como desaparecida durante el fin de semana, aunque esa información aún deberá ser confirmada mediante los procedimientos de identificación oficial.

Las primeras indagatorias también contemplan que el hombre pudiera haber sido arrastrado por la corriente tras las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región. No obstante, serán los dictámenes periciales los que determinen tanto la identidad de la víctima como las causas precisas de su fallecimiento.