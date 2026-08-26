Congreso Redujo Mecanismos de Participación Ciudadana

Evaluación de la Organización Jalisco Cómo Vamos

La LXIV Legislatura También Retrocedió en Representación de Género; Mejoró en Contrapesos

Por Staff

La primera evaluación de la LXIV Legislatura (2024-2027) del Congreso de Jalisco muestra un balance con avances y retrocesos en su desempeño. Mientras se fortalecieron algunos mecanismos de contrapeso, mejoró la apertura en los nombramientos de cargos públicos y se registraron avances en la rendición de cuentas, también disminuyó la representación de las mujeres en los espacios de mayor poder político y se redujeron los mecanismos de participación ciudadana, reveló la organización Jalisco Cómo Vamos.

Destacaron que la consulta Congreso Cómo Vamos analiza el desempeño del Congreso de Jalisco a partir de tres funciones fundamentales: Contrapeso, representación y control político. La evaluación de 2025 compara el desempeño de la actual legislatura con las dos mediciones realizadas a la LXIII Legislatura (2021-2024) para dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Poder Legislativo.

Más contrapeso, pero menos comparecencias extraordinarias

En 2025, el Congreso recibió un total de 24 iniciativas provenientes de los poderes Ejecutivo y Judicial. De ellas, ocho tuvieron alguna modificación, y catorce resultaron aprobadas. En comparación con las mediciones anteriores, disminuyó el porcentaje de iniciativas aprobadas, mientras aumentó la revisión de estas, un comportamiento que podría sugerir un mayor ejercicio de contrapeso respecto al periodo anterior. Asimismo, se realizaron menos comparecencias extraordinarias, lo que representa un menor uso de uno de los principales mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas hacia otros poderes.

Representación de las mujeres: el poder simbólico no siempre es poder real

Los resultados muestran un panorama mixto en materia de representación. Por un lado, las mujeres presiden tres de las cuatro comisiones legislativas consideradas prioritarias, el porcentaje más alto registrado desde el inicio del monitoreo. Sin embargo, disminuyó su presencia en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), órgano responsable de definir la agenda legislativa. La participación femenina pasó de 57% en las mediciones anteriores a 37.5% en la actual evaluación. Además, debido al sistema de voto ponderado, las legisladoras concentran únicamente 27% del peso de las decisiones dentro de este órgano.

El monitoreo también identificó una disminución en la aprobación de iniciativas con perspectiva de género. De las 26 iniciativas presentadas durante 2025, únicamente dos fueron aprobadas.

Avances en rendición de cuentas; pendientes en participación ciudadana

La evaluación registra avances en la calidad técnica del trabajo legislativo. Durante 2025 disminuyó el número de iniciativas, decretos o reformas rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por primera vez, el Congreso publicó un Informe Anual que reúne el trabajo realizado por sus 21 comisiones legislativas.

En contraste, se redujeron los mecanismos de participación ciudadana implementados durante el proceso legislativo.

Nombramientos más abiertos y con mayor respaldo técnico

La función de control político concentra algunos de los principales avances identificados en esta evaluación. Durante 2025, todas las convocatorias para realizar nombramientos de cargos públicos fueron públicas y se apegaron a la normatividad vigente. Además, todas incorporaron participación ciudadana y ocho de cada diez consideraron propuestas técnicas, el porcentaje más alto registrado desde que comenzó el monitoreo. Estos resultados reflejan un proceso de designación que parece más abierto, no obstante, la participación se concentró en un solo actor ciudadano y en procesos que, aunque abiertos, no siempre concluyen: La apertura formal todavía no es sinónimo de resultados garantizados ni de una participación ciudadana amplia y diversa.

DESTACADO

Los resultados de Congreso Cómo Vamos reflejan un proceso de designación que parece más abierto, no obstante, la participación se concentró en un solo actor ciudadano y en procesos que, aunque abiertos, no siempre concluyen: La apertura formal todavía no es sinónimo de resultados garantizados ni de una participación ciudadana amplia y diversa