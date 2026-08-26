Conductores de DiDi y Uber Exigen Respeto a sus Derechos Laborales

“La Secretaría del Trabajo Básicamente es una Caricatura”

Además Sufren Represalias de la Empresa por Alzar la voz Para Defender sus Derechos Como Trabajadores; los Desconectan Automáticamente y no les Permiten Trabajar de Manera Constante

Por Rafael Hernández Guízar

Trabajadores de plataforma se manifestaron ayer por las pésimas condiciones laborales que presentan. Se trata de choferes que pertenecen a las plataformas de transporte DiDi y Uber, quiénes aseguraron que al momento existen muy malas condiciones de pago y no se está respetando por parte de la empresa el hecho de que, tras una reforma constitucional, pasaron de socios conductores a empleados.

“En esta ocasión ya no venimos como socios conductores debido a la reforma del 2024, ya somos considerados trabajadores, y ni Uber ni DiDi se han manifestado a favor ni se han apegado a la reforma laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social básicamente es una caricatura, no velan por los derechos de los trabajadores porque hay tarifas muy bajas y no se respeta el derecho al salario digno”, dijo César Castillo, representante del Consejo de Conductores de Jalisco.

“Con la reforma se supone que se iban a acabar los algoritmos y que tenían que estar todo en presencia de un ser humano y que podía haber derecho a réplica, estamos pues manifestando que tampoco hay temas de seguridad, se nos está aplicando una doble tributación, hay muchas incongruencias porque en la Secretaría de Hacienda se nos cobra IVA cuando somos trabajadores, a mí dígame en México qué trabajador factura eso, es algo incongruente. Estamos alzando la voz porque hemos buscado foros en distintas ocasiones y queremos decir que ya basta, que hay que defender los derechos y no regalar el trabajo”.

Agregó que constantemente tienen problemas en materia de seguridad porque mientras que a ellos les exigen una serie de requisitos estrictos donde incluso se incluye la carta de policía, a los usuarios no se les exige lo mismo y pueden incluso cambiar sus nombres por seudónimos, algo que no les permite a veces ni siquiera tener información para poder realizar alguna denuncia cuando se comete un delito a bordo de las unidades.

Destacó que, en represalia a alzar la voz para defender sus derechos como trabajadores, las empresas los desconectan automáticamente y no les permiten trabajar de manera constante, situación que les afecta seriamente en su economía.

Por ello, exigen al gobierno Federal y al estatal que haya una supervisión en torno a las prestaciones y obligaciones de las plataformas de transporte hacia los trabajadores.