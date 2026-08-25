Más Espacios Para las Familias del Oriente; Tere Jiménez Entrega Cancha en Guadalupe Peralta

Espacio Para Practicar Deporte, Convivir y Realizar Actividades Recreativas

El objetivo es brindar a niñas, niños y jóvenes un espacio digno para practicar deporte y convivir Vamos a seguir haciendo obras aquí, en todo el oriente y en todo el estado: TJ. Las y los vecinos agradecieron el apoyo de Tere Jiménez.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó los trabajos rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples del fraccionamiento Guadalupe Peralta, al oriente de la ciudad, con el objetivo de brindar a niñas, niños y jóvenes un espacio digno para practicar deporte, convivir y realizar actividades recreativas, y un lugar que permita fortalecer la comunidad de las y los vecinos de la zona.

“Vamos a seguir haciendo obras aquí, en el oriente y en todo el estado; seguiremos trabajando cerca de ustedes y atendiendo cualquier necesidad. Esta cancha también representa prevención del delito, porque quiero que las próximas generaciones estén pensando en el deporte, en salir bien en la escuela y echarle ganas a la vida”, les dijo la gobernadora.

El secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, informó que los trabajos consistieron en la aplicación de pintura en la cancha, estructura, gradas y tableros; el reforzamiento de la estructura de la cubierta; así como la fabricación e instalación de la velaria. Se intervinieron 656 metros cuadrados de superficie.

“Este día, entregamos una obra que solicitaron a la gobernadora y que hoy es una realidad. Ayúdennos a cuidar este espacio para que lo disfruten por mucho tiempo”, destacó Peralta Plancarte.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reiteró que continuará trabajando en equipo con la administración estatal para realizar más obras en las diferentes colonias de la capital.

“Se está trabajando en esta zona para ofrecer más opciones a los jóvenes, con espacios deportivos y de música. Agradecemos a la gobernadora porque hoy esta cancha se ve diferente; aquí, en Guadalupe Peralta, las cosas están cambiando con todo lo que se está haciendo”, señaló Montañez Castro.

A nombre de las y los beneficiarios, Vianey Sandoval Menera dio un mensaje: “Gracias por escucharnos y voltear a ver lo que necesitábamos. Hoy, da mucho gusto ver que esas peticiones se están convirtiendo en hechos. Como mamás y como vecinas, ver que nuestros hijos tienen un lugar para jugar y practicar deporte nos da muchísima tranquilidad”, finalizó.

Cabe destacar que la Cancha de Usos Múltiples se ubica en la calle Desiderio Macías Silva, esquina con la avenida Salud, en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.

En el evento, estuvieron presentes Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Emanuelle Sánchez Nájera, diputados locales, y César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Aguascalientes.