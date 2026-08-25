Más Agua en la Presa Calles da Certeza a Productores Para los Próximos Ciclos Agrícolas

Tiene Seis Veces más Agua que en 2024

La presa pasó de 20 a 120 millones de metros cúbicos de agua entre 2024 y 2025, elevando su almacenamiento del 11 al 34 por ciento. Con ello, se garantiza agua para tres o hasta cuatro años de cultivo con un uso eficiente. La recuperación en el nivel de la presa también impulsa el turismo y el comercio en San José de Gracia.

La presa Plutarco Elías Calles hoy tiene seis veces más agua que en 2024, una buena noticia que trae mayor certeza a las familias del campo y nuevas oportunidades para el turismo y la economía de San José de Gracia.

En 2024, almacenaba cerca de 20 millones de metros cúbicos de agua y actualmente cuenta con alrededor de 120 millones, mientras que su nivel pasó del 11 al 34 por ciento.

Para las y los productores del Distrito de Riego 001, esta recuperación representa algo muy importante: tener agua disponible para continuar produciendo durante varios ciclos agrícolas.

Federico Ruvalcaba Marín, presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 001, explicó que este recurso podrá aprovecharse mejor gracias a la tecnificación del riego mediante cintilla, un sistema con el que actualmente se aprovechan nueve de cada diez litros de agua.

“Dándole un buen uso, la presa nos brindará agua para tres o hasta cuatro años de cultivo; esto antes era impensable”, señaló.

Pero los beneficios van más allá del campo. La recuperación de la presa también está dando un nuevo impulso a San José de Gracia: sus paisajes y el Cristo Roto vuelven a lucir con mayor atractivo, favoreciendo la llegada de visitantes y generando mejores expectativas para comerciantes y prestadores de servicios.

Para las familias del campo significa mayor certeza para seguir produciendo; para San José de Gracia, más visitantes y movimiento económico. Hoy, ver nuevamente la presa con más agua representa esperanza y nuevas oportunidades para toda la región.