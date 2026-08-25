Vigilarían Investigación de la Contraloría Contra el Siapa

Contrataron a Empresa Para Recuperación de Cartera Vencida

“Primero Garantizar Servicio Digno, Primero Resolver el Problema, Primero el Pueblo”, Criticó Legisladora de Morena

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada morenista Marta Arizmendi Fombona sentenció que desde el congreso del estado se vigilará las posibles irregularidades que la Contraloría del Estado detecte en la contratación de una empresa para la recuperación de cartera vencida del Siapa.

La legisladora habló sobre una nota periodística que señala que el organismo regulador del agua destinó alrededor de 47 millones de pesos para una empresa que realizaría labores de cobranza, cuestionando así que se detiene una cantidad millonaria de recursos para cobrarle a la gente cuando existen miles de familias que siguen abriendo la llave y recibiendo agua contaminada.

“Primero garantizar servicio digno, primero resolver el problema, primero el pueblo”, destacó.

Resaltó que, durante las últimas semanas, el partido Morena ha acompañado a habitantes de Tonalá a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) porque existen todavía colonias donde en los hogares se distribuye agua turbia y quedaron fuera del beneficio del descuento de hasta 80 por ciento para los adeudos en la cobranza que realiza el Siapa a la ciudadanía, y aseguró que esta misma semana acompañará a vecinos de cinco colonias más para exigir que se les tome en cuenta.

“El descuento es un acto de justicia para quienes están pagando por un servicio que no reciben en las condiciones que merecen, pero el descuento nunca va a sustituir nuestra exigencia principal, que llegue agua limpia a todos los hogares”, agregó la legisladora.

Marta Arizmendi indicó que de acuerdo con la información que se dio a conocer por medios de comunicación, entre enero y el 14 de agosto del presente 2026 acumularon 412 quejas contra el Siapa ante la CEDHJ, mientras que en el mismo periodo del 2025 fueron sólo 72, es decir, que existió un incremento del 472 por ciento, lo que representa la mala gestión que realiza el organismo regulador del agua.

Finalmente, resaltó que no permitirán en la fracción de su partido, que Movimiento Ciudadano -el partido del gobierno del estado- utilice los descuentos como una herramienta política y aclaró que los descuentos deben de ser siempre en favor de la gente sin ánimo político.

RECUADRO

Proponen Día Estatal de la Resiliencia en Jalisco

El diputado panista Isaías Cortés propuso que se declare el día 18 de agosto como el Día Estatal de la Resiliencia en Jalisco.

A través del foro “Jalisco resiliente transformando la adversidad en fortaleza”, el diputado indicó que con esto se buscaría visibilizar experiencias y compartir conciencia de que la verdadera fortaleza se construye en comunidad.

Indicó que la declaratoria tiene como finalidad fortalecer la cultura de la resiliencia, el acompañamiento y la inclusión para enfrentar la adversidad y construir una sociedad más sólida, así como conocer la perseverancia, esperanza y capacidad de las personas y comunidades para superar situaciones difíciles.

De igual manera, agregó que la resiliencia no significa únicamente resistir ante las dificultades sino más bien, tener capacidad y valentía de redefinir el futuro cuando las circunstancias cambian; agregó que la resiliencia significa también reconocer cuando se necesita ayuda, y de esto la importancia de impulsar acciones que contribuyan a construir un Jalisco más preparado, incluyente y solidario ante los retos que enfrenta la sociedad. Rafael Hernández Guízar/Página 24