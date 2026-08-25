Morena Exige al IEPC Certeza en Registro de Candidaturas

No Existe Claridad Sobre el Proceso, Aseguran

“No Deseamos que Ocurra lo Mismo que Ocurrió en el Proceso Anterior con el Sistema de Registro que fue Vulnerado”

Por Rafael Hernández Guízar

El partido Morena exigió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) certeza en las plataformas de registro para las candidaturas en las elecciones del 2027.

Erika Ruvalcaba, la representante de Morena ante el IEPC, exigió al organismo certidumbre para la inscripción de candidatos para el próximo proceso electoral, pues destacó que no existe claridad sobre el proceso que se estará realizando.

Advirtió que Morena Jalisco busca evitar errores en los registros para que haya total transparencia: “Nos preocupa que el IEPC no genera certeza, no vamos a permitir esa falta de apego a los principios rectores en el proceso electoral que está a días en iniciar en Jalisco”.

Y es que en las pasadas elecciones, según la morenista, existieron problemas en el sistema de registro y esto conllevó a problemas en al menos 20 candidaturas para presidencias municipales, por lo cual recordó que el tiempo se agota, puesto que en octubre próximo empezará el proceso.

“No deseamos que ocurra lo mismo que ocurrió el proceso anterior con el sistema de registro que fue vulnerado en el pasado proceso electoral. En aquella ocasión (el IEPC) hizo caso omiso cuando hicimos de su conocimiento durante la sesión de registro de candidaturas como consta en la página del IEPC”, agregó la morenista.

Además, fijo una advertencia, o el IEPC da respuesta inmediata o acudirán ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que tome parte en el asunto.