Garantizamos a las y los Jóvenes el Acceso a la Educación Pública: Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta Plataforma “Educación Superior 2026” con 37 mil 503 Espacios Disponibles

Buena Noticia Para Quienes no Fueron Aceptados en la UNAM

La plataforma Educación Superior 2026 (educacionsuperior2026.sep.gob.mx) se habilitará el martes 25 de agosto con 37 mil 503 espacios disponibles en diferentes universidades y carreras. Con Mi Derecho, Mi Lugar se recibieron 191 mil 69 solicitudes de acceso directo de los cuales el 74.2% fueron asignados a su primera opción de bachillerato.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que su gobierno garantiza que las y los jóvenes tengan acceso a la educación pública; como resultado de ello, a partir del martes 25 de agosto, se habilitará la plataforma Educación Superior 2026 (educacionsuperior2026.sep.gob.mx) con 37 mil 503 espacios disponibles para quienes deseen estudiar la universidad, mientras que en Educación Media Superior con Mi Derecho, Mi Lugar, 74.2 por ciento de estudiantes de bachillerato de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) fueron asignados a su primera opción.

“Vamos a seguir construyendo más universidades y más preparatorias, para que todo aquel joven que quiera estudiar tenga el derecho de estudiar”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que la plataforma Educación Superior 2026 fue trabajada desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con distintas instituciones de Educación Superior de la región centro del país, para que las y los jóvenes que quieran estudiar la universidad lo puedan hacer.

“Para todos aquellos que no son aceptados por la UNAM, les tenemos una buena noticia y es la siguiente: hay 37 mil 503 espacios adicionales en las universidades, para todos aquellos que no entraron a la UNAM. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a una plataforma, como muchas universidades son autónomas nosotros no podemos desde la SEP asignarlos a las distintas universidades, pero si les decimos ¿quieres estudiar administración? estos son los lugares y te puedes dirigir a esta página electrónica. Entonces a partir de mañana: Educación Superior 2026 en la SEP, todos aquellos que por alguna razón no entraron a la UNAM que es en realidad porque no hay suficientes espacios, pueden entrar a la plataforma Educación Superior 2026”, destacó.

Detalló que el Estado mexicano tiene la obligación de abrir todos los espacios posibles para que puedan continuar estudiando, por ello se crearon espacios como las Universidades Benito Juárez y la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

“Hay que seguir trabajando para fortalecer las instituciones de Educación Superior públicas, no porque no deba haber privadas, tienen derecho a haber escuelas particulares, pero no se debe convertir en el privilegio del que tiene dinero estudiar, sino un derecho de todos aquellos que deseen estudiar. Decía Morelos que debe haber escuelas igual para el hacendado que para el peón, y nosotros hoy a distancia, 200 años después, creemos lo mismo”, puntualizó.

Respecto a Mi Derecho, Mi Lugar, señaló que se trata de tener más inclusión en la Educación Media Superior al lograr, desde la visión de la educación como un derecho, que la mayoría de los estudiantes queden entre sus primeras cuatro opciones elegidas.

“Resultó buenísimo el resultado, la mayoría de los estudiantes se quedaron en su primera opción, segunda, tercera. Y como verán, ya ni siquiera prácticamente se quedaron en la cuarta opción. O sea que es una buena decisión para que las y los jóvenes de preparatoria o de acceso a la preparatoria tengan un lugar”, agregó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en Mi Derecho, Mi Lugar se registraron 191 mil 69 solicitudes de acceso directo, de las cuales el 74.2 por ciento fue asignado a la primera opción, el 19.7 por ciento a la segunda, el 5.4 por ciento a la tercera y 0.7 por ciento en la cuarta. Mientras que en las 17 entidades en las que este año se eliminó el examen de acceso a Educación Media Superior se asignaron a 595 mil 949 estudiantes: el 80.4 por ciento se quedó en su primera opción, el 12.9 por ciento en la segunda, el 3.4 por ciento en la tercera, es decir 96 por ciento de los aspirantes obtuvieron un lugar en alguna de sus tres primeras opciones.

Asimismo, destacó que ya egresó la primera generación del Bachillerato Nacional con lo que entregaron 657 mil 520 dobles certificaciones: la correspondiente al Certificado de Bachillerato Nacional y el Certificado avalado por una Institución de Educación Superior.

En relación con los espacios en universidades, Delgado Carrillo recordó que en los últimos dos años se han abierto 245 mil 111 nuevos espacios en Educación Superior y con la plataforma Educación Superior 2026, las y los jóvenes podrán conocer los 37 mil 503 espacios disponibles, de los cuales 18 mil 674 son presenciales y 18 mil 829 virtuales, la cual tiene el objetivo de que las y los estudiantes no desistan.