Doble Homicidio en la Mesa de los Ocotes

Las Víctimas son dos Jóvenes de 19 y 20 Años de Edad

Policías Hallaron a las dos Víctimas Tendidas Sobre la Calle con Múltiples Impactos de Bala, Principalmente en la Cabeza

Por Jorge Martínez

Dos jóvenes de 19 y 20 años de edad fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este lunes en la colonia Mesa de los Ocotes, en el municipio de Zapopan.

El doble homicidio se registró en el cruce de las calles Paseo de los Ahuilotes y Colorines, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Policía de Zapopan.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a las dos víctimas tendidas sobre la vía pública con múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza. Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales acudieron para brindarles atención; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ambos ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes eran vecinos de la misma calle donde ocurrió la agresión. En la escena del crimen también fue localizada una motocicleta de bajo cilindraje que, presuntamente, era utilizada por las víctimas antes del ataque, además de varios casquillos percutidos que quedaron asegurados como parte de la investigación.

Testigos señalaron que, tras cometer la agresión, los responsables escaparon a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, mientras que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este crimen.