Asesinan a Mujer y Dejan a Hombre Gravemente Herido

Ataque Armado en Casa de Guadalajara

Por Jorge Martínez

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras un ataque armado registrado al interior de una vivienda ubicada en la colonia El Carmen, en el municipio de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Francisco Marcos Mangoyt y Ricardo Palacios, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con información de la Policía de Guadalajara, varios sujetos intentaron ingresar por la fuerza al domicilio. Al no lograrlo, presuntamente realizaron diversos disparos desde el exterior de la finca y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

Al arribar al sitio, elementos municipales localizaron a un hombre y una mujer, ambos de entre 30 y 35 años de edad, con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos los estabilizaron y trasladaron en estado crítico a un puesto de socorros.

La mujer presentaba una herida de bala en el tórax y, pese a los esfuerzos del personal médico, murió mientras recibía atención. En tanto, el hombre sufrió una lesión en el cuello y continúa hospitalizado bajo atención especializada.

La escena fue resguardada por policías municipales, mientras agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque.