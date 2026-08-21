Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta el Minivehículo Olinia Carga; la Convocatoria Para su Producción se Publica en Septiembre

El Objetivo es Promover la Minielectromovilidad

Olinia Carga tiene la capacidad de transportar 650 kilos de mercancía a más de 120 km, transporta dos personas de manera cómoda y se conecta a cualquier enchufe tradicional. El registro para la producción de Olinia Carga se realizará en octubre y el cierre de ronda en diciembre de este año para su puesta en venta a finales de 2027 en un precio que rondará los 150 mil pesos.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de Olinia Carga, minivehículo eléctrico con capacidad para transportar mercancía de hasta 650 kilos con una autonomía de más de 120 kilómetros (km), que junto con Olinia 1 para pasajeros y Olinia Van, tiene el objetivo de promover la minielectromovilidad en el país y cuya convocatoria para su producción industrial se publicará a finales de septiembre de este año.

“El objetivo es promover la minielectromovilidad en nuestro país. Quiere decir vehículos especiales para México y otros países similares al nuestro, diseñados para las características de nuestro país con la mejor ingeniería desarrollada por instituciones públicas de educación superior. Están: el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones, universidades autónomas de distintos estados de la República”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó desde el Patio Central de Palacio Nacional.

Destacó que, con Olinia, la inventiva y el conocimiento de las y los jóvenes ingenieras e ingenieros mexicanos avanzan, además de que permite que la electromovilidad tenga una oportunidad en el futuro a través de una cadena completa que contempla la formación de profesionistas hasta su producción.

“La idea es que Nacional Financiera pueda ayudar no solo a dar créditos, a los micro, pequeños empresarios, sino a permitir un esquema que financie la creatividad de ingenieras e ingenieros mexicanos o de otras profesiones. Y en el fondo ¿qué es? Creer en México, creer en las y los mexicanos”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que se apuesta por la electromovilidad porque es más limpia, económica y eficiente, además de que permite que la creatividad de los y las jóvenes se convierta en desarrollo tecnológico para el país.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que para la producción industrial de Olinia, la convocatoria se publicará en coordinación con Nacional Financiera (Nafin) para que empresas públicas y privadas participen en igualdad de condiciones y transparencia, con el objetivo de construir una empresa sólida, con mayoría de capital mexicano y capaz de producir este tipo de vehículos en el país. “Uno de los grandes objetivos de la política científica y tecnológica que ha indicado la Presidenta del Gobierno de México es transformar conocimiento e innovación en bienestar, soberanía y desarrollo nacional”, señaló.

El director del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, explicó que Olinia Carga además de tener capacidad de transportar hasta 650 kilos a más de 120 km, cuenta con una cajuela baja para guardar material, trasladar a dos personas de manera cómoda y segura, se conecta a cualquier enchufe tradicional, mientras que su costo de operación es cuatro veces menor al de un vehículo ligero de carga y una tercera parte de lo que cuesta operar un motocarro.

Resaltó que Olinia demuestra que en México se pueden desarrollar productos tecnológicos, por ello con la convocatoria para su producción lo que se busca es empresas con capacidad industrial que aporten. Explicó que las bases se publican a finales de septiembre, el registro se realizará en octubre, la recepción de ofertas formales en noviembre y el cierre de ronda en diciembre de este año con el objetivo de que Olinia Carga esté a la venta a finales de 2027 con un precio que rondará los 150 mil pesos.

Asimismo, Capuano Tripp adelantó que Olinia Van es un minivehículo que tiene la carrocería cerrada del Olinia 1 de pasajeros, pero con una cabina posterior que se convierte en un espacio protegido para quien necesite transportar su mercancía con resguardo.

Detalló que ya tienen comprometidas 8 mil unidades de las 10 mil que proyecta generar Olinia en su primer año de producción con el objetivo de escalar a 50 mil unidades al año. El director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas, puntualizó que con Olinia se pasa del diseño y la innovación a la generación de empleos y a hacer de México una potencia científica.